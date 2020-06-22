نائب رئيس المفوضية الأوروبية: ندعم الجهود الدولية لحل سياسى دائم للأزمة السورية

كتبت: هناء أبو العز

يستضيف الاتحاد الأوروبي، اليوم الإثنين، مؤتمر بروكسل الرابع حول "دعم مستقبل سوريا والمنطقة"، برئاسة مشتركة مع الأمم المتحدة، ويعقد المؤتمر هذا العام بشكل افتراضي، في الفترة من 22 إلى 30 يونيو .

وقال نائب رئيس المفوضية الأوروبية جوزيب بوريل: لقد عانى السوريون لفترة طويلة، بعد تسع سنوات من الصراع، وهناك خطر من أن يصبح العالم محصنًا من صور وحسابات المعاناة غير المقبولة وغير الضرورية ولكن لا يمكننا السماح بحدوث ذلك، ولا يمكننا تجاهل محنتهم.

وأضاف: أن واجبنا الأخلاقي هو مواصلة دعم شعب سوريا، ويهدف المؤتمر إلى زيادة تعبئة المجتمع الدولي وراء الجهود التي تقودها الأمم المتحدة لتحقيق حل سياسي دائم للأزمة السورية بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 2254، وهذا هو السبيل الوحيد لإعادة الاستقرار والسلام لجميع السوريين.

وعلق مفوض الجوار والتوسع، أوليفر فارهيلي، قائلاً: لا تزال سوريا تجد نفسها في حالة عدم استقرار طويلة الأمد، لا تزال احتياجات اللاجئين السوريين حادة، ليس أقلها بالنظر إلى الأثر الاجتماعي والاقتصادي المدمر المحتمل لأزمة كوفيد 19.

وفي هذا السياق، أعلن جوزيب بوريل، قائلًا: لا يزال التزامنا بدعم اللاجئين السوريين في المنطقة ثابتًا، وسيوفر مؤتمر بروكسل الرابع لعام 2020 فرصة للمجتمع الدولي لحشد المساعدة المالية اللازمة لسوريا والدول المجاورة التي تستضيف اللاجئين السوريين.

وأضاف مفوض إدارة الأزمات، يانيز لينارزيتش: إن الوضع الإنساني في سوريا معرض لخطر أكبر حيث أن وباء الفيروس التاجي يهدد أكثر الفئات ضعفاً، مؤكدًا أن الاتحاد الأوروبي لن يتخلى عن الشعب السوري في أمس الحاجة للمساعدة داخل البلاد وفي المنطقة.

ويكرس يومي 22 و 23 يونيو لأيام الحوار الافتراضية ، مع أربع مناقشات رفيعة المستوى بين المجتمع المدني والوزراء وكبار صناع القرار من البلدان المضيفة للاجئين والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والشركاء الدوليين الآخرين.

وقبل ذلك ، أجريت مشاورات مكثفة عبر الإنترنت مع منظمات المجتمع المدني من سوريا وجيرانها الذين يستضيفون اللاجئين والشتات، وستُنقل التوصيات الناتجة عن المشاورات الإلكترونية واللجان إلى الاجتماع الوزاري في 30 يونيو من قبل عدد من مقرري المجتمع المدني من سوريا والمنطقة.

في 22 يونيو، سيرأس مفوض الجوار والتوسيع أوليفر فارهيلي الجلسة حول الاستجابة الإقليمية والتعافي في مواجهة أزمة الفيروس التاجي ، بينما في 23 يونيو، سيشارك مفوض إدارة الأزمات جانز لينارزيتش في رئاسة الجلسة حول الاحتياجات الفورية استجابة للوضع الإنساني.

وفي الفترة من 24 إلى 29 يونيو، سيتم عقد عدد من الأحداث الجانبية التي تستضيفها الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والدول الشريكة ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى عبر الإنترنت.

في 30 يونيو، سيشارك نائب الرئيس جوزيب بوريل في رئاسة الاجتماع، إلى جانب وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارك لوكوك ، الجزء الوزاري من المؤتمر.

وسيجتمع حوالي 80 مندوبًا من الدول المجاورة التي تستضيف اللاجئين السوريين والدول الشريكة والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والمنظمات الدولية لمعالجة الجوانب السياسية والإنسانية والإنمائية الرئيسية للأزمة السورية. وسيتم التعهدات والالتزامات السياسية في هذه المناسبة.