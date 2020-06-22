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مياه المنوفية: الدفع بـ3 نافورى و 1500 لتر مواد مطهرة لتطهير كفر العجايزة

الإثنين، 22 يونيو 2020 03:19 م
مياه المنوفية: الدفع بـ3 نافورى و 1500 لتر مواد مطهرة لتطهير كفر العجايزة تطهير وتعقيم قرية كفر العجايزة بقويسنا
المنوفية - محمد فتحى

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أعلن الدكتور محمد نجيب صالح رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياة الشرب والصرف الصحى بمحافظة المنوفية ، عن توفير (1500 لتر) مواد مطهرة والدفع بـ 3 نافورى لتطهير شوارع قرية كفر العجايزة بقويسنا بواسطة أفراد السلامة والصحة المهنية، وشملت عملية التطهير جميع شوارع القرية ، بالإضافة إلى جميع منازل المصابين والمتوفين بناءً على التقرير الصادر من مديرية الصحة بالمنوفية.

وأضاف: حفاظاً على صحة العاملين واتخاذ كافة التدابير الوقائية لهم تمكن فرع الشركه بأشمون من تطهير محطة مياه سنتريس الحديد والمنجنيز .

وأكد نجيب أن إتباع ذلك يأتى كأحد أشكال المشاركة المجتمعية للمشاركة فى الجهود التى تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد ، والحفاظ على صحة وسلامة العاملين .

 


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