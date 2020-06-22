اليوم السابع
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"مياه القناة": إنهاء أزمة انسدادات شبكات الصرف بالإسماعيلية يونيو المقبل.. صور

الإثنين، 22 يونيو 2020 06:17 م
"مياه القناة": إنهاء أزمة انسدادات شبكات الصرف بالإسماعيلية يونيو المقبل.. صور رئيس شركة مياه القناة يتفقد موقع العمل
الإسماعيلية – السيد فلاح

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أكد اللواء عبد الحميد عصمت، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة، أن مشكلة انسدادات شبكات الصرف الصحى بمنطقة حى ثانٍ أوشكت على الانتهاء فى يونيو المقبل.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية قام بها اللواء عبد الحميد عصمت، لموقع العمل يرافقه المهندسة ليلى مصطفى، مساعد رئيس مجلس الإدارة لقطاع الإسماعيلية والمهندس مجدى سعيد، رئيس قطاع الإسماعيلية وعدد من القيادات الفنية والتنفيذية بالشركة لمتابعة تنفيذ مراحل المشروع والوقوف على حجم الانجاز الفعلى للأعمال، وأعطى توجيهات بسرعة الانتهاء منها حسب التوقيتات المخطط لها .

وأكد رئيس شركة "مياه القناة"، أنه نظرًا للأولوية القصوى التى احتلها قطاع مياه الشرب والصرف الصحى لدى القيادة السياسية والحكومة المصرية بهدف رفـع كفاءة القطاع، وتأمين الطلب المتزايد على ميــاه الشرب وخدمات الصرف الصحى فى ظل الزيادة المستمرة فى عدد السكان، وانتشار الأبراج السكنية، ذلك الاهتمام الذى انعكس لخدمة عملاء الشركة فى محافظات القناة من خلال السعى الداــم لتحسـين الخدمات التى تقدمها الشركة، قامت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة بتنفيذ مشروع الصرف الصحى بمنطقة حى ثانٍ والتى تشهد انسدادات مستمرة فى خطوط وشبكات الصرف الصحى نظرًا للزيادة الكبيرة فى الزيادة السكانية والتوسع فى إنشاء الأبراج السكنية، والتى تسببت فى عدم قدرة الشبكات على استيعاب زيادة الاستهلاك.

وأكد "عصمت"، أنه يتم تنفيذ المشروع على مرحلتين، وتم الانتهاء من المرحلة الأولى للمشروع بنسبة 100% والتى شملت إحلال وتجديد خطوط الصرف الصحى بشارعى الدقهلية والعشرينى من مواسير قطر 10 بوصة فخار إلى مواسير بلاستيك اقطار 32 بوصة، 24 بوصة، 20 بوصة، 16 بوصة، أما المرحلة الثانية للمشروع فتشتمل تتفيذ أعمال الإحلال والتجديد لخطوط الصرف الصحى بشارع المخبز الآلى من مواسير قطر 10 بوصة فخار إلى مواسير بلاستيك اقطار 24 بوصة، 20 بوصة، ومن المخطط الانتهاء منها فى يونيو المقبل، وبالتالى القضاء نهائيا على أزمة أنسدادات شبكات الصرف الصحى بالمنطقة.

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الاسماعيليه

اخبار الاسماعيليه

شركه مياه الشرب

الصرف الصحى

ازمه الصرف الصجى بالاسماعيليه

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