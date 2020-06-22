موجز اليوم السابع: أسرة أوس أوس ترد على شائعات حول وفاة نجله.. وتعليق من شريف مدكور عن حالته الصحية

إعداد هدى أبو بكر

عرض الموجز الإخبارى لليوم السابع ، والذى خصص لأبرز التطورات على الساحة الفنية ، عددا من الأخبار ، على رأسها قصة وفاة نجل الفنان محمد أسامة الشهير ب أوس أوس ، نجم مسرح مصر.

وجاء في الموجز الذى قدمته شروق وجدى ، ورامي الحلواني، تفاصيل وفاة ابن الفنان وهو رضيع عمره 3 شهور ، حيث توفى في الساعات الأولى من صباح اليوم ، بعد سقوطه أرضا على وجهه فاقدا الوعى حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

وتم دفن جثمان الطفل بمدافن الأسرة في صلاح سالم ، وشارك في تشييعه عدد من النجوم ، بينهم الفنان الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية رئيس أكاديمية الفنون، وأشرف عبد الباقى ، ومحمد عادل إمام ، وأحمد فهمى ، ونجوم مسرح مصر ، علي ربيع ومصطفى خاطر ، وحمدى الميرغنى ، ومحمد أنور ، وكريم عفيفى ، وسليمان عيد ، وعزوز عادل ، وعدد آخر من الفنانين.

وأكد أصدقاء وأقارب الفنان من خلال صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، على ان وفاة الرضيع كانت طبيعية ، ردا على الشائعات التي انتشرت حول وفاته.

أيضا تطرق الموجز الفني ، إلى شائعة مرض الإعلامي شريف مدكور ، والذى سعى إلى نفيها من خلال ، نشر مقطع فيديو عبر حسابه الشخصي على انستجرام، يظهر من خلاله وهو يسبح داخل حمام السباحة.

ضم الموجز أيضا خبر حول مشاركة الفنان شريف رمزي، في حملة حماية الفتيات من عمليات الختان، وحرص على رفع لافته بعنوان "الختان جريمة بكل المقاييس، لا للختان"، معلنا تضامنه الكامل لإنهاء تلك الظاهرة التي تتسبب في مشاكل كبري للفتيات.

تكريم الفنانة يسرا من قبل وزارة التضامن الاجتماعي ، وصندوق مكافحة الإدمان ، كان ضمن اخبار الموجز ، وذلك على دورها في مسلسل "خيانة عهد " ، لتسليطه الضوء على قضية الإدمان.

أما عالميا ، فحرص النجم الشهير ليوناردو دي كابريو ، على عدم تفويت مناسبة الاحتفال بعيد ميلاد حبيبه وصديقته "كاميلا مورنو" ، والذى احتفل بتلك المناسبة مع مجموعة من أصدقاءهما على متن يخت في كاليفورنيا، ولكن دون اتخاذ الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا باستثناء الكمامة الذى ارتداها دي كابريو أثناء ذهابه إلي اليخت.