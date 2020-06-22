موجز الاقتصاد المصري اليوم الاثنين 27-4-2020

كتب: مدحت عادل

نشر موقع "اليوم السابع" مجموعة من الأخبار الاقتصادية الهامة اليوم الاثنين 22-6-2020، ومن بينها إعلان نيفين جامع استعداد مصر حالياً لإنشاء عدد من منصات التجارة الإلكترونية مع الأسواق التي ترتبط معها مصر باتفاقيات تجارية وبصفة خاصة إنشاء منصة تجارة إلكترونية إفريقية، بالإضافة إلى مجموعة من الأخبار الأخرى ومنها:

وزيرة التجارة: إنشاء منصة تجارة إليكترونية لتعزيز انسياب التجارة بين مصر وإفريقيا

أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أهمية التوصل لنظام اقتصادي عالمي مرن يسمح للدول بتحقيق التوازن بين الاستفادة من العولمة الاقتصادية والاكتفاء الذاتي من الإنتاج المحلي وذلك عقب انتهاء تفشي فيروس كورونا المستجد، مشيرةً إلى أن أزمة فيروس كورونا ساهمت في استحداث توجهات جديدة للتضامن والتعاون العالمي بين الدول والأفراد لمواجهة الخطر المشترك.

تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية بالختام للجلسة الرابعة على التوالي

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة للجلسة الرابعة على التوالي، فيما ارتفع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقاً متساوي الأوزان، كما تراجع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 102 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 579.506 مليار جنيه.

12 طريقة لإبلاغ قراءات استهلاك الغاز الطبيعي ودفع وسداد الفاتورة

تنفيذا لتوجيهات قطاع البترول بتشديد الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا واستدامة توفير وتحسين الخدمات المؤداة للمواطنين تم إطلاق 12 وسيلة لإبلاغ قراءة عداد الغاز المنزلية وكذلك تسديد الفواتير فى ظل عدم دخول المحصلين المنازل لحين إنتهاء أزمة كورونا.

محطات الحاويات بالإسكندرية والدخيلة تستقبل 9 سفن جديدة

تستقبل شركة الأسكندرية لتداول الحاويات، التابعة للشركة القابضة للنقل البحرى والبرى، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام 9 سفن حاويات عبر محطتى الاسكندرية والدخيلة اليوم وخلال اليومين القادمين بحسب ما أعلنته شركة الاسكندرية على موقعها الرسمى.

6 ملفات تنتظر رئيس قطاع الاستثمار بصندوق مصر السيادى.. أبرزها جذب الاستثمار الأجنبي

أعلن صندوق مصر السيادى اليوم الاثنين عن تعيين عبد الله الإبياري رئيسا لقطاع الاستثمار بالصندوق ضمن استراتيجية تستهدف استقطاب الكفاءات المؤهلة لتنفيذ خطة عمل الصندوق في المرحلة المقبل.

بصيرة: تقديرات بإصابة 616 ألف مصرى بكورونا بعمر 18 سنة فأكثر

أجرى المركز المصري لبحوث الرأي العام (بصيرة)، مسح بالتليفون لتقدير نسبة انتشار فيروس كورونا بين المصريين الذين يبلغون من العمر 18 سنة فأكثر، وتجدر الإشارة إلى أن معدل الإصابة بفيروس كوفيد 19 من خلال الاستطلاعات قد يكون أقل من المعدل الفعلي نتيجة عدم رغبة بعض المصابين في ذكر إصابتهم لإحساسهم أن الإصابة قد تشكل وصمة لهم أو لأن الأعراض كانت بسيطة فلم يتذكروا حدوثها، وفي المقابل قد يكون هذا المعدل أكبر من المعدل الحقيقي في حالة تشابه الأعراض مع أعراض أمراض أخرى ومن بينها أنواع أخرى من الأنفلونزا.