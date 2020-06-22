منقذ ضحية مياه النار: ساعدتها لوجه الله.. وملابسها كانت بتطلع بالجلد

القليوبية نيفين طه

قال محمود على المشهور بمحمود فولة، إنه لم يكن عرف الفتاة "ندى" والتي تعرضت لسكب ماء نار من خطيبها السابق موضحا أنه سمع صوت صراخها والتفاف الناس أمامها، فبادر علي الفور بحملها واستقلال توك توك وذهب بها للمستشفي، وأضاف محمود فولة، لـ" اليوم السابع" أن الفتاة كانت مياه النار تغرق جسدها ووجهها، حيث أن ملابسها كانت تخرج بالجلد، مضيفا: ذهبت بها إلي أحدى المستشفيات الخاصة، وخلعت التيشيرت الخاص بي ووضعته عليها بعد إزالة بعض ملابسها الغارقة بمياه النار.

وأشار إلي أنه فعل ذالك معها لوجه لله فلدية ابنة وثلاث أخوات بنات وأنها لم يعرفها من قبل هي وأهلها، وأنه قام بالاتصال بوالدها الذى جاء علي الفور وتم نقلها من المستشفى الخاص لمستشفى الدمرداش.

وكانت نيابة الخانكة ، برئاسة المستشار باسم عبدالباقي، قررت ضبط وإحضار شاب لقيامه بسكب مياه نار على فتاة لفسخها خطبتها له، كما أمرت النيابة العامة تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها وظروفها وسؤال شهود عيان الواقعة.

وتلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية ، إخطارا من العميد شريف الهامى مأمور مركز شرطة الخانكة، بورود بلاغ لضباط مباحث مركز الخانكة، يفيد بإصابة "ن. ار"، وتشويه وجهها وجسدها على يد شاب وتم نقلها لمستشفى الدمرداش، جرى إخطار اللواء هشام سليم مدير مباحث المديرية والعميد حازم عزت رئيس مباحث القليوبية.