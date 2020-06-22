اليوم السابع
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منظمة الصحة: العالم سجل أمس أكبر عدد إصابات يومية بكورونا منذ ظهور الفيروس

الإثنين، 22 يونيو 2020 06:24 م
منظمة الصحة: العالم سجل أمس أكبر عدد إصابات يومية بكورونا منذ ظهور الفيروس المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس
رويترز

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قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، اليوم الاثنين، إن العالم سجل أكثر من 183 ألف إصابة بفيروس كورونا أمس الأحد، وهو الأكبر فى يوم واحد منذ ظهور الوباء، أضاف جيبريسوس أن التحدى الكبير التالى هو زيادة انتاج وتوزيع ديكساميثازون وهو أول عقار يثبت فعالية فى تقليل مخاطر الوفاة بين الحالات الحرجة من مرضى فيروس كورونا المستجد كوفيد-19.
 
وأظهر إحصاء لرويترز، اجتياز عدد الإصابات بفيروس كورونا تسعة ملايين حالة بأنحاء العالم اليوم الاثنين فى وقت تواجه فيه البرازيل والهند ارتفاعا فى عدد المصابين وتشهد فيه الولايات المتحدة والصين ودول أخرى متضررة بشدة بؤرا جديدة للعدوى.
 

الصحه العالميه

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كورونا

فيروس كورونا

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