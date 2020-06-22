مكتبه مصر العامة بدمنهور وكفر الدوار يقدمان خدماتهما عبر المنصات الإلكترونية

البحيرة – ناصر جوده

أكد اللواء هشام آمنة – محافظ البحيرة على الدور الهام لمكتبة مصر العامة بدمنهور وفرعها بمدينة كفر الدوار فى نشر الثقافة والمعرفة وتقديم الخدمات والأنشطة والدورات التدريبية والتأهيلية التى من شأنها رفع المستوى الثقافى والتوعوى لأبناء محافظة البحيرة .

وأشاد محافظ البحيرة فى بيان له باستمرار المكتبه فى تقديم خدماتها المتنوعه للمواطنين عبر المنصات الإلكترونية وتسهيل آداء الخدمات والأنشطة والدورات التى تقدمها للجمهور عن طريق اطلاقها عبر شبكة الانترنت ONLINE و التى لاقت تفاعل كبير من الجمهوروذلك تماشياً مع اتجاه الدولة لاتخاذ الإجراءات الإحترازية والوقائية للوقاية من فيروس كورونا المستجد .

بدأت مكتبة مصر العامة بدمنهور وفرعها بمدينة كفر الدوار بتفعيل خدمة الإستعارة الإلكترونية لمدة 14 يوماً و بحد اقصى 5 كتب فى المرة الواحدة مع توصيل الكتب الى المنازل، وتفعيل العضويات الإلكترونية ، وإطلاق الدورات التدريبية والورش الفنية عن طريق البث المباشر الحى او عن طريق تسجيل فيديو وعرضه للمتدربين، وعمل ندوات و مؤتمرات تثقيفية وتوعوية عن طريق البث المباشر.

واشار أحمد الهواش مدير المكتبة انه يتم نشر عروض الحكى الشعبى التراثى و الحفلات الفنية عن طريق البث المباشر، وعرض الحفلات الفنية المسجلة والسابق اقامتها بمسرح المكتبة، وتفعيل التعاون القائم مع المدارس و نشر و ترويج الأنشطة من خلال قنواتهم الإلكترونية، وعمل مسابقة لجميع الفنانين بجميع مجالاتهم عن طريق ارسال عملهم الفنى بفيديو الكترونى بشروط فنية واجبة و اعادة عرضهم للجمهور .

كما تقوم المكتبة بنشر منشورات توعوية عن فيروس كورونا والاجراءات الاحترازية المتخذة لمواجهته من خلال صفحة الفيس بوك وتثبيت بوسترات توعوية خاصة بفيروس كورونا المستجد على اسوار المكتبة الخارجية و داخل حرم المكتبة وفرعها.

ولإعادة التفاعل مرة أخرى على وسائل التواصل الاجتماعى قامت المكتبة باطلاق نشاط " صورة كتابك المفضل " كمنشور تفاعلى، بالاضافة إلى نشرstories تحتوى على فيديوهات لورش الحكى للأطفال عمل حكى للأطفال كما يتم عرضها على القناة الخاصة بالمكتبة على موقع YOUTUBE بالإضافة إلى نشر معلومات ثقافية و توعوية بشكل دوري.