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مطار القاهرة يستقبل 928 راكبا على متن 5 رحلات من السعودية والكويت

الإثنين، 22 يونيو 2020 09:07 م
مطار القاهرة يستقبل 928 راكبا على متن 5 رحلات من السعودية والكويت مصر للطيران
كتب أحمد مصطفى

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استقبل مطار القاهرة الدولى مساء اليوم الاثنين، 5 رحلات إستثنائية قادمين من المملكة العربية السعودية والكويت وعلى متنهم 928 عالقا.

وقالت مصادر بمطار القاهرة إن المطار أستقبل 5 رحلات قادمة من جدة والرياض والدمام والكويت و على متنهم عدد من العالقين المصريين منذ تعليق حركة الطيران بسبب فيروس كورونا مارس الماضى

هذا ويخضع الركاب القادمين على تلك الرحلات من الخارج إلى الفحص الطبي داخل صالة الوصول بمطار القاهرة، تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحى بالمطار وتم إجراء اختبارات قياس درجات الحرارة، وتم السماح بمغادرتهم إلى منازلهم لقضاء مدة العزل المنزلي المقررة بـ 14 يوما.

وأعلنت سلطة الطيران المدني عن توقف حركة الطيران المدنى بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضى، واستثنى القرار 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة


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