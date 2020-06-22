مطار القاهرة يستقبل 673 عالقا قادمين من دبى والكويت

كتب أحمد مصطفى

أستقبل مطار القاهرة الدولى اليوم الآثنين 3 رحلات إستثنائية قادمة من الإمارات والكويت على متنهم 673 عالق مصرى

وذكرت مصادر بالمطار أن رحلة تابعة لشركة مصر للطيران قد هبطت اليوم قادمة من دبى وعلى متنها 311 من المصريين العالقين ،كما هبطت رحلتين إخرتين تابعتين لشركات طيران عربية الأولى قادمة من الكويت وعلى متنها 212 راكب والثانية قادمة من دبى وعلى متنها 150 راكب وهم عالقين منذ تعليق حركة الطيران فى مارس الماضى بسيب إنتشار جائحة كورونا

هذا ويخضع الركاب القادمين على تلك الرحلات من الخارج إلى الفحص الطبي داخل صالة الوصول بمطار القاهرة، تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحى بالمطار وتم إجراء اختبارات قياس درجات الحرارة، وتم السماح بمغادرتهم إلى منازلهم لقضاء مدة العزل المنزلي المقررة بـ 14 يوما.

وأعلنت سلطة الطيران المدني عن توقف حركة الطيران المدنى بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضى، واستثنى القرار 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.