مطار القاهرة يستقبل 535 مصريا من العالقين بالكويت واليمن وقطر

كتب أحمد مصطفى

استقبل مطار القاهرة الدولى، اليوم الاثنين، 3 رحلات استثنائية قادمة من مسقط واليمن والكويت وعلى متنها 535 عالقا مصريا، وذكرت مصادر بالمطار أن رحلة تابعة لشركة إير كايرو التابعة لوزارة الطيران قد هبطت صباح اليوم قادمة من مسقط وعلى متنها عدد من المصريين العالقين بقطر والقادمين عن طريق سلطنة عمان وعددهم 174.

كما هبطت رحلتين أخريين تابعتين لشركات طيران عربية أحدهما قادمة من الكويت وعلى متنها 326، والأخرى قادمة من اليمن وعلى متنها 35 عالقا.

هذا ويخضع الركاب القادمين على تلك الرحلات من الخارج إلى الفحص الطبي داخل صالة الوصول بمطار القاهرة، تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحى بالمطار وتم إجراء اختبارات قياس درجات الحرارة، وتم السماح بمغادرتهم إلى منازلهم لقضاء مدة العزل المنزلي المقررة بـ 14 يوما.

وأعلنت سلطة الطيران المدني عن توقف حركة الطيران المدنى بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضى، واستثنى القرار 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.