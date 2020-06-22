مصلحة الرى توقع بروتوكولات تعاون مع معاهد الوزارة لمشروع تأهيل الترع

كتبت أسماء نصار

وقعت مصلحة الرى ممثلة فى عدد من الإدارات المركزية التابعة لها بروتوكولات تعاون مع معهد بحوث صيانة القنوات المائية والإدارة المركزية للموارد المائية والري لمحافظة القليوبية و معهد بحوث الهيدروليكا والإدارات المركزية للموارد المائية والري لمحافظتى الشرقية والمنوفية، وذلك لقيام المعاهد بدور الاستشاري لمشروع تأهيل الترع على مستوى الإدارات المذكورة لرفع كفاءة الترع لضمان وصول المياه للنهايات ولتحقيق عدالة توزيع المياه بين المزارعين وزيادة الإنتاجية الزراعية وايضا تقليل تكاليف الصيانة.



وانتهت وزارة الرى من طرح وتدبير الاعتمادات الماليه ل 200 عمليه لتأهيل الترع بطول حوالى 1050 كم بقيمه تقديريه حوالى 2.8 مليار جنيه فى زمام حوالى 398 الف فدان موزعه على 17 محافظه "اسوان - قنا - سوهاج - اسيوط - المنيا - بنى سويف - الجيزه - الفيوم - القليوبية- المنوفية- الشرقيه- الغربية - الاسماعيلية - الدقهلية - دمياط - البحيرة - الاسكندرية ".



وتم الإنتهاء من تنفيذ تأهيل 41 ترعه بطول حوالى 120 كم وجارى حاليا أعمال التأهيل فى 55 ترعه بطول 190 كم فى محافظتى الشرقيه وبنى سويف ويتم متابعة تنفيذ الاعمال والشركات العاملة و الاعمال تسير بصورة مرضية.





وتجدر الإشارة الى أن تلك الأعمال تأتى فى ضوء خطة الوزارة لتأهيل وتبطين الترع ضمن المشروعات التى يتم تنفيذها لترشيد استخدام الموارد المائية كأحد محاور الاستراتيجية القومية للموارد المائية 2037 والتى تهدف الى توفير الموارد المائية المطلوبة لكافة القطاعات المستفيدة من الموارد المائية .



يذكر أن أعمال التأهيل الجارية سيكون لها مردود إقتصادى و إجتماعى ملموس فى المناطق التى يتم التنفيذ فيها وستؤدى الى تحقيق نقلة حضارية فى تلك المناطق و ستساهم بشكل كبير فى تحسين البيئة وتحسين مستوى معيشة المواطنين .









