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مستشفى الأقصر العام يستقبل أعضاء الفريق الثانى بعد تحويله للعزل الصحى

الإثنين، 22 يونيو 2020 12:12 ص
مستشفى الأقصر العام يستقبل أعضاء الفريق الثانى بعد تحويله للعزل الصحى الأطقم الطبية بمستشفى الأقصر العام
الأقصر – أحمد مرعى

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شهد مستشفى الأقصر العام للعزل الصحى، مساء الأحد، وصول كافة أعضاء الفريق الطبى الثانى للعزل، لمواصلة عملهم فى خدمة المصابين بفيروس كورونا داخل المستشفى، وعلاج الأطباء والممرضين المصابين داخلها خلال مخالطة الحالات.
 
وكان مستشفى الأقصر العام بوسط مدينة الأقصر، شهد مساء السبت الماضى، اكتشاف إصابة كل من الدكتور محمد سعد أنور مدير العزل وكل من الدكتور محمد عبد الله طلخان، والدكتور محمد سيد وطبيبة أخرى، بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وتقرر عزلهم فى المستشفى حتى الشفاء من الفيروس، وذلك خلال إجرائهم مسحة دورية خلال فترة العزل.
 
وقال الدكتور محمد سعد أنور مدير العزل بالمستشفى لـ"اليوم السابع"، إن عددا من الأطباء كانوا يتجهزون لأخد استراحة وإجازة لعدة أيام بعد فترة عمل وعزل للمصابين داخل المستشفى منذ دخلت العزل الصحى بقرار من محافظة الأقصر، وتم إجراء مسحة لهم وتبين إصابتهم بالفيروس والنتيجة إيجابية دون ظهور أعراض وكذلك عدد من الممرضين، وتقرر لهم العزل لحين الشفاء تماماً من الفيروس.

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