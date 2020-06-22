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مستشفى أبو خليفة ينفى إجراء مسحة رابعة لرجاء الجداوى فى العزل الصحى

الإثنين، 22 يونيو 2020 11:45 م
مستشفى أبو خليفة ينفى إجراء مسحة رابعة لرجاء الجداوى فى العزل الصحى الفنانة الكبيرة رجاء الجداوى
الإسماعيلية - السيد فلاح

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نفى مصدر طبى بمستشفى أبو خليفة للعزل الصحى بالإسماعيلية، إجراء مسحة رابعة للفنانة الكبيرة رجاء الجداوى، التى تتواجد داخل العزل الصحى منذ 30 يومًا، مؤكداً أنه لا صحة لما نشرته مواقع أخبارية، إجراء مسحة رابعة وظهور نتيجتها إيجابية.

وأكد المصدر الطبى، فى تصريحات لـ "اليوم السابع"، أن الفنانة رجاء الجداوى لم تجرى منذ دخولها العزل الصحى بمستشفى أبو خليفة فى 24 مايو الماضى، سوى 3 مسحات،  كان الأول بعد دخولها بثلاثة أيام، وظهرت نتيجته إيجابية، والثانى عقب حقنها بمصل البلازما المتعافين بيومين، وظهرت أيضًا نتيجته إيجابية، والمسحة الثالثة والتى تمت خلال يومين الماضيين، وظهرت نتيجته، إيجابية.

وتدهورت الحالة الصحية للفنانة الكبيرة رجاء الجداوى، واحتاجت إلى جهاز تنفس صناعى اختراقى، كما تم منحها أدوية لدعم جهاز التنفس الصناعى الخاصة بها.

وأضاف المصدر الطبى، فى تصريحات لـ اليوم السابع"، أن الفنانة رجاء الجداوى، ما زالت داخل العناية المركزة بمستشفى أبو خليفة، وتم نقلها من "جهاز CPAP"، إلى جهاز تنفس صناعى اختراقى بعد تدهور حالتها الصحية، ونسبة الأكسجين فى الدم لديها من غير التنفس الصناعى %55.

 

 

 

وتتواجد الفنانة رجاء الجداوى، داخل العزل الصحى بمستشفى أبو خليفة لليوم الـ 30، بعد دخولها العزل الصحى ليلة عيد الفطر المبارك.

 

وصاحب دخول الفنانة الكبيرة رجاء الجداوى، العزل الصحى بالإسماعيلية، شائعات كثيرة كل ساعة على السوشيال ميديا، وهو ما أزعج أسرتها كثيرًا، التى طالبت مروجى الشائعات بالدعاء لها بدلًا من نشر وترويج الشائعات التى أثرت على نفسية وصحة الفنانة الكبيرة داخل العزل الصحى.

 

وتزوجت الفنانة القديرة، رجاء الجداوى مطلع السبعينيات، من حسن مختار، مدرب حراس مرمى الإسماعيلى ومنتخب مصر الأسبق، الذى رحل فى 5 مارس 2016، ولديها ابنة وحيدة هى أميرة لا تعمل فى المجال الفنى، ومتزوجة من شاب رجال أعمال "محمد هندى"، مدير إحدى شركات النسيج الشهيرة، كما أن للفنانة الكبيرة حفيدة وحيدة اسمها روضة.

 

والفنانة رجاء الجداوى من مواليد 6 سبتمبر 1938، بمحافظة الإسماعيلية، هى ابنة اخت الفنانة والراقصة تحية كاريوكا، وتلقت تعليمها الأول فى مدارس الفرانسيسكان فى القاهرة، ثم عملت فى قسم الترجمة بإحدى الشركات الإعلانية وتم اختيارها لتكون أشهر عارضة أزياء بعد فوزها كملكة جمال القطر المصرى فى عام 1958، وفى نفس الوقت عرفت الطريق إلى الفن.

 

 

 

 

 


رجاء الجداوى

الحالة الصحية لرجاء الجداوى

الفنانه رجاء الجداوى

مستشفى العزل بالاسماعيلية

العزل الصحى بالاسماعيلية

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