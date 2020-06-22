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مستشار هيئة الدواء المصرية: مصر حجزت كمية من لقاح أكسفورد

الإثنين، 22 يونيو 2020 12:13 ص
مستشار هيئة الدواء المصرية: مصر حجزت كمية من لقاح أكسفورد كورونا - صورة أرشيفية
كتب أحمد عبد الرحمن

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أعلن الدكتور على الغمراوى مستشار هيئة الدواء المصرية والمتحدث الرسمي، أن مصر على اتصال بالشركة المنتجة للقاح أكسفورد، وتم حجز كمية من المصل. 
 
وأوضح، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحكاية"، على فضائية "MBC مصر"، مع الإعلامى عمرو أديب، أنه بمجرد ما يتم توزيعه في إفريقيا والشرق الأوسط فنحن من أوائل الدول للحصول على اللقاح.
 
وكان باسكال سوريوت الرئيس التنفيذي لشركة استرازينيكا، كشف إن علماء أكسفورد الذين يقومون بتجاربهم على اللقاح الجديد، أكدوا أن اللقاح يستطيع ان يحمى ويمنع العدوى من فيروس كورونا لمدة عام تقريبًا.
 
وقالت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أن اللقاح الذى طورته جامعة أكسفورد، تجري تجربته حاليًا على أكثر من 10 آلاف شخص، واعترف باسكال سوريوت، الرئيس التنفيذي للشركة، بأنه واثق من أن اللقاح سيمنع العدوى لمدة عام تقريبًا، على الرغم من أن نتائج التجربة لم تكن مقررة حتى أغسطس، حيث تعمل شركة AstraZenecaاسترازنيكيا على الاعتماد على نتائج التجارب، بعد أن عملت على توقيع عدة صفقات مع دول حول العالم لتزويد مليارات الجرعات من اللقاح.

كورونا

فيروس كورونا

لقاح اكسفورد

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