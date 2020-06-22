اليوم السابع
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محافظ نابلس: لن يتم تمديد فترة الإغلاق وعلى الجميع تطبيق شروط السلامة

الإثنين، 22 يونيو 2020 06:35 م
محافظ نابلس: لن يتم تمديد فترة الإغلاق وعلى الجميع تطبيق شروط السلامة كورونا فى فلسطين - أرشيفية
أ ش أ

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أعلن محافظ نابلس الفلسطينية، إبراهيم رمضان، أنه لن يتم تمديد فترة الإغلاق في المدينة التي أعلنت في وقت سابق في إطار جهود منع تفشي جائحة فيرس كورونا المستجد، داعيا إلى مراعاة تطبيق شروط السلامة العامة والوقائية.
وقال رمضان -في بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية /وفا/ اليوم الاثنين- فقد تقررعدم تمديد فترة الإغلاق التي تنتهي اليوم الساعة الثامنة مساء، بعد التشاور بين أعضاء لجنة الطوارئ وخلية إدارة الأزمة واللجان المختلفة، وتعود حركة الحياة بالشكل المعتاد مع مراعاة تطبيق شروط الصحة والسلامة الوقائية وفي مختلف نواحي الحياة.
وأكد المحافظ منع إقامة الأعراس وحفلات الاستقبال، والتخرج أو بيوت العزاء وكل أشكال التجمهر، بشكل قاطع في كل أرجاء المحافظة، ومن يخالف يقع تحت طائلة المسؤولية القانونية.
وأضاف أن على جميع المنشآت العامة والخاصة الاقتصادية والخدماتية والمصانع والمتاجر بمختلف أنواعها بالإضافة للمقاهي والمطاعم، الالتزام بشروط السلامة العامة وكل من يخالف يغلق محله ويعرض نفسه للمثول أمام القضاء، مشيرا إلى أن طواقم من الشرطة والصحة ووزارة الاقتصاد ستقوم بالرقابة في المحافظة ومن لم يلتزم سيتم إغلاق محله.
وقال إن هذا الأمر هو إجراء إجباري على جميع المواطنين الالتزام به، ومن يخالف سيعرض نفسة للعقوبة القانونية المنصوص عليها، محذرا كل من يحاول بث الشائعات أو انتهاك خصوصية المصابين وأهاليهم.. لافتا إلى أن قرارات الإغلاق من عدمه تخضع للتقييم المستمر حسب الحالة الصحية ومدى التزام المواطنين.
يذكر أن مجموع الإصابات بفيروس "كورونا" في محافظة نابلس بلغ 31 إصابة حتى الآن، وجميعهم يتمتعون بصحة جيدة ومتواجدون في مراكز العزل، كما تم تحويل أكثر من ألفي شخص مخالط إلى الحجر المنزلي.


فلسطين

كورونا

كورونا فى فلسطين

فيروس كورونا

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