محافظ كفر الشيخ يتفقد متحف المحافظة استعدادا لافتتاحه.. فيديو وصور

كفر الشيخ _ محمد سليمان

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، متحف كفر الشيخ، لمتابعة اللمسات الأخيرة، لقرب افتتاحه، كحلم دام انتظره أهالى كفر الشيخ منذ حوالى 20 عاما، حيث زار المحافظ أقسام المتحف، والقطع الأثرية السبعة التى تم نقلها من تل الفرعين، إضافة للاعمال الجارية بالمتحف. جاء ذلك بحضور عمرو البشبيشى نائب محافظ كفرالشيخ، واللواء أشرف موافى، السكرتير العام للمحافظة، واللواء شعبان مبروك رئيس مركر ومدينة كفرالشيخ، والمهندس سيد محمد مصطفى البنا، المسئول عن المتحف.

أوضح محافظ كفرالشيخ، أن المتحف يقع ما بين حديقة صنعاء وجامعة كفر الشيخ، على مساحة 6760 م2، مصمم بشكل دائرى، ويتكون المبنى من قاعات للتهيئة المرئية والتربية المتحفية والندوات، وعدد من قاعات العرض المتحفى، بالإضافة إلى مبنى الخدمات.

وأشار محافظ كفرالشيخ، إلى أنه سيتم تشكيل لجنة تنسيقية لمتابعة إجراءات الحماية المدنية، لتسليم المتحف نهائياً، مؤكداً سرعة المراجعة والانتهاء من الإجراءات الفنية والأمنية لشروط السلامة، وتذليل كافة العقبات، بالإضافة إلى استكمال كافة المرافق، وأعمال التجميل، لإظهاره بالشكل الحضارى اللائق بالمحافظة، لافتًا أنه سيقوم قطاع المتاحف بتجهيز واستكمال القاعات، ووضع القطع الأثرية، استعدادا لافتتاحه.

‏جدير بالذكر؛ أن متحف كفرالشيخ يضم أقساماً للعرض المتحفى، بالإضافة إلى ثلاث قاعات عرض متنوعة موضوعياً وتاريخياً منها " القاعة الكبرى والصغرى، وقاعة العرض المكشوف" حسب العصور التاريخية المختلفة، حيث يتم ربط المعروضات بمسار العائلة المقدسة بكنيسة سخا، بالإضافة إلى العرض النوعى ويشمل العرض التاريخى كفر الشيخ منذ أقدم العصور، وقصة الصراع بين حورس وست، وتأسيس مدينة بوتو كأقدم عاصمة موحدة لمصر العليا والسفلى وتخصيصها للحج الدينى.