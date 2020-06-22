اليوم السابع
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محافظ الغربية يوجه بسرعة إنهاء إجراءات التصالح فى مخالفات البناء

الإثنين، 22 يونيو 2020 08:54 م
محافظ الغربية يوجه بسرعة إنهاء إجراءات التصالح فى مخالفات البناء محافظ الغربية
الغربية عادل ضرة

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ترأس  الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، اليوم، اجتماع اللجان الفنية المشكلة لمعاينة العقارات والمباني المخالفة لإنهاء إجراءات التصالح، والذي عقد بمقر ديوان عام المحافظة بحضور د. أحمد عطا نائب محافظ الغربية، واللواء شاكر يونس سكرتير عام المحافظة.

 

وأكد د. طارق رحمي خلال الاجتماع علي سرعة الانتهاء من المعاينات الخاصة بالمباني داخل الأحوزة العمرانية بنطاق المحافظة، موضحا أنه عقب وصول الرسوم الخاصة بالأحوزة العمرانية من التخطيط العمراني من القاهرة، سيتم أيضًا معاينة المباني التي تقع خارج الأحوزة العمرانية لخدمة المواطنين.

 

وأضاف د. رحمي ، أن المحافظة لا تألو جهدًا في تقديم كافة سبل الدعم والتيسيرات اللازمة لخدمة المواطنين الراغبين في التصالح ، بما يضمن حق الدولة.

 

كان د. أحمد عطا نائب محافظ الغربية، قد أعلن منذ فترة قليلة عن تلقي 9 آلاف و 979 طلب تصالح في مخالفات البناء، كما طالب المواطنين الراغبين فى التصالح على مخالفات البناء وخصوصًا داخل المدن بسرعة تقديم الطلبات من خلال كافة المراكز التكنولوجية بالمحافظة.

 

 

 


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مخالفات العقارات

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