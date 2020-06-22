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محافظ الشرقية: منع افتراش التجار للأسواق والسويقات العشوائية (صور)

الإثنين، 22 يونيو 2020 02:18 م
محافظ الشرقية: منع افتراش التجار للأسواق والسويقات العشوائية (صور) فض الأسواق
الشرقية إيمان مهنى

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تمكنت رئاسة مركز ومدينة الحسينية بمحافظة الشرقية بالتنسيق مع الوحدة المحلية بسماكين الغرب بفض سويقة بناحية ام صوير و ومنشأة أبو عامر بنطاق الوحدة المحلية بسماكين الغرب، كما قامت الوحدة المحلية بقهبونة بفض سوق الإثنين بقرية قهبونة والحمادين ، كما قامت الوحدة المحلية ب2 شهداء بحر البقر بفض سويقه الإثنين بقرية 2 بحر البقر.

وذلك تنفيذاً لتعليمات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع قوات الأمن بشن حملات يومية لفض الأسواق الأسبوعية والسويقات العشوائية ومطاردة الباعة الجائلين للحد من الإصابة بفيروس كورونا حفاظآ على الصحة العامة للمواطنين.

كما قامت الوحدة المحلية بالقصبى شرق بفض سويقات الأربعين بالقصبى غرب وذلك فى حضور قوات الشرطة للحد من التجمعات وإنتشار فيرس كورونا المستجد.

وقامت رئاسة مدينة القنايات بفض سوق القنايات الأسبوعي فور البدء في افتراش التجار بالسوق، وتم مطاردة البائعين وتفريق المواطنين بمشاركة قوة أمنية من قسم شرطة القنايات وقامت رئاسة مركز ومدينة فاقوس بفض الأسواق بنطاق المركز ووحداته المحلية اليوم الاثنين ،حيث تم فض سويقة عشوائية بقرية كفر كشك بالوحدة المحلية بكفر شاويش .

كما قامت رئاسة مركز ومدينة ههيا ورؤساء الوحدات المحلية و المتابعة الميدانية و قسم الاشغال بفض سويقه فى كل من شرشيمه ومنزل حيان وقامت رئاسه مركز ومدينه بلبيس بفض سويقه ميت ربيعه وفض سويقه النوبه بأولاد سيف ومطاردة الباعه الجائلين بوحدة الزوامل.

 

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سويقات عشوائيه

كورونا

محافظه الشرقيه

أخبار مصرية

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