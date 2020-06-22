محافظ البحيرة: تحصين 177 ألف و93 رأس ماشيه ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع

البحيرة – ناصر جودة

أكد اللواء هشام آمنه - محافظ البحيرة على أهمية تضافر كافة الجهود للعمل على تنمية الثروة الحيوانية وحمايتها من الأمراض الوبائية، وكذا تكثيف حملات التوعية والإرشاد والحملات البيطرية وإجراء التحصينات الدورية و الإبلاغ عن الاشتباه فى أية أمراض وبائية وذلك للعمل على تعظيم الإنتاج بالمزارع وتوفير البروتين الحيوانى بصورة آمنة لمواطنى المحافظة للحفاظ على صحة المواطنين وضبط أسعار اللحوم بالأسواق.

وأشار محافظ البحيرة فى بيان له اليوم الاثنين إلى قيام مديرية الطب البيطرى بالبحيرة بتحصين 3671 رأس ماشية ضد مرضى الحمى القلاعية والوادى المتصدع خلال الشهر الجارى ليصبح إجمالى ما تم تحصينة خلال تلك الفترة منذ بداية ابريل الماضى وحتى الان 177093 رأس ماشية من خلال الإدارات والوحدات التابعة للمديرية.

يأتى ذلك انطلاقا من حرص الدولة على وضع استراتيجية قومية لحماية الثروة الحيوانية والنهوض بها من خلال توفير التحصينات اللازمة والتسجيل و الترقيم لرؤوس الماشية والبحث عن سبل متطورة لزيادة الكفاءة الإنتاجية والتحسين الوراثى وتوفير بيئة غذائية وبيولوجية آمنة لها والعمل على تنمية تلك الثروات والمساهمة فى توفير الغذاء الصحى والآمن أمام المواطن المصرى البسيط.