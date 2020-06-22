محافظ البحر الأحمر: القبض على مجموعة من الشباب لقيادتهم السيارات بطريقة جنونية

البحر الاحمر - عماد عرفة

أعلن محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفى، مساء اليوم الإثنين، القبض على عدد من الشباب بسبب رعونتهم في القيادة بطريقة جنونية، وعدم التزامهم بقواعد وقانون المرور، وذلك خلال مشاركتهم في زفة فرح شعبي بمدينة الغردقة، وقيامهم بقيادة السيارات بطريقة جنونية، مما أدى إلى ترويع المواطنين وإصابة مواطن من الموجودين في الزفة.

وأشار المحافظ إلى أنه غَضِبَ عندما تابع الموقف، ووجه باتخاذ الإجراءات القانونية وسرعة ضبط الجناه، لافتاً إلى أن عملية الضبط تمت بعد دقائق من تداول الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، موجهاً الشكر لمديرية أمن البحر الأحمر لنجاحها في سرعة تحديد وضبط الجناه.

وأوضح المحافظ أنه حُرر محضر بالواقعة، وتم إحالة الجناه إلى النيابة العامة لمباشرة التقيقات، مشدداً على أنه لن يسمح بوجود أي إستهتار أو مثل هذه الأمور الخارجة عن القانون، والتى تُعرِض حياة أهالى المحافظة للخطر، لافتاً إلى أن أمن وسلامة أبناء المحافظة يتصدر أولوياته.