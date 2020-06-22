اليوم السابع
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محافظ أسيوط: متابعة مستمرة لامتحانات الثانوية العامة وتكثيف الجولات الميدانية

الإثنين، 22 يونيو 2020 03:45 م
محافظ أسيوط: متابعة مستمرة لامتحانات الثانوية العامة وتكثيف الجولات الميدانية جانب من الجولات الميدانية
أسيوط هيثم البدرى

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أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، استمرار المتابعة المستمرة لأعمال امتحانات الثانوية العامة بمختلف مراكز وأحياء المحافظة وتكثيف الجولات الميدانية لقيادات المحافظة لتفقد مقار لجان امتحانات الثانوية العامة للوقوف على سير أعمال الامتحانات والالتزام بالاجراءات الاحترازية بجميع اللجان البالغ عددها 94 لجنة على مستوى مراكز المحافظة.

وشدد محافظ أسيوط، على تطبيق الإجراءات الاحترازية والتطهير المستمر لجميع اللجان للوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19" حماية لأبنائنا الطلاب، وللعاملين بالمدارس، وتنفيذاً للتعليمات الواردة من رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية.

وتفقد اللواء الدكتور حسين الجندى سكرتير عام المحافظة يرافقه هويدا شافعى رئيس مركز ومدينة القوصية بعض لجان امتحانات مركز القوصية كما تفقد بعض لجان مركزى ديروط وأبنوب رافقه خلالها المهندس مدحت القاضى، رئيس مركز ومدينة ديروط والمهندس تاج جلال، رئيس مركز ومدينة أبنوب، وعزت على حسن مدير إدارة ديروط التعليمية لتفقد الخدمات الأمنية ولقاء رؤساء اللجان والاطمئنان على تنفيذ الاجراءات الاحترازية باللجان من قياس درجة الحرارة لجميع الطلاب والعاملين باللجنة وتوزيع الكمامات عليهم قبل دخول اللجان وتعقيمهم بالكحول ومرورهم ببوابات التعقيم قبل دخول اللجان والكشف عليهم بواسطة جهاز الكشف على المعادن ومنع دخول أجهزة المحمول إلى اللجان، واطمئن على انتظام أعمال الامتحانات دون أية عقبات والالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لجميع الطلاب والملاحظين قبل دخول اللجان، كما خضع لقياس درجة الحرارة والمرور عبر بوابة التعقيم، مشددا على ضرورة تواجد الزائرة الصحية وطبيب بكل لجنة وتوزيع أدوات التعقيم على جميع الطلاب وخضوعهم لقياس درجات الحرارة وارتداء الكمامات قبل دخول اللجان .

واستكمل السكرتير العام جولته الميدانية بمركز القوصية بمتابعة أعمال النظافة ورفع الإشغالات من الشوارع والميادين واستكمال منظومة النظافة بالشوارع، مشددا على تكثيف اعمال النظافة والتجميل ومتابعة اللجان بصفة مستمرة.

كان محافظ أسيوط قد تفقد أمس الأحد بعض مقار لجان امتحانات الثانوية العامة بحى شرق أسيوط للوقوف على سير أعمال الامتحانات والالتزام بالاجراءات الاحترازية باللجان البالغ عددها 94 لجنة على مستوى مراكز المحافظة، حيث تفقد لجان مدرسة إسماعيل القبانى الاعدادية بنين والشهيد أحمد فايز الثانوية بنات والخديجة يوسف الثانوية وطه حنفى الميليجى الاعدادية بحى شرق للوقوف على الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتطهير المستمر لجميع اللجان للوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19" وانتظام سير أعمال الامتحانات.

 

تفقد لجان امتحانات الثانوية العامة بديروط والقوصيةوابنوب (1)
 
تفقد لجان امتحانات الثانوية العامة بديروط والقوصيةوابنوب (4)
 
تفقد لجان امتحانات الثانوية العامة بديروط والقوصيةوابنوب (5)
 
تفقد لجان امتحانات الثانوية العامة بديروط والقوصيةوابنوب (7)

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