اليوم السابع
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الإثنين، 22 يونيو 2020 04:37 ص
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ما هو فائض أو عجز الموازنة العامة للدولة؟

الإثنين، 22 يونيو 2020 04:00 ص
ما هو فائض أو عجز الموازنة العامة للدولة؟ الدكتور محمد معيط وزير المالية
كتب: مدحت عادل

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يحمل مفهوم الموازنة العامة للدولة أهمية كبيرة بالنسبة لأية اقتصاد، باعتبارها وثيقة سياسية لبيان حجم الانفاق المستقبلي وتوقعات الإيرادات خلال عام مالي محدد، ومن أهم المفاهيم المرتبطة بالموازنة العامة للدولة هو عجز أو فائض الموازنة، فما هو المقصود بهذا المفهوم.

ما هو المقصود بعجز أو فائض الموازنة؟

يعكس مصطلح عجز أو فائض في الفرق بين النفقات "المصروفات" والموارد "الإيرادات" ففي حالة زيادة النفقات المحققة عن الموارد الفعلية يترتب عليه ما يعرف العجز، وفي حالة تراجع النفقات الفعلية عن الموارد المحققة يتحقق الفائض.

وهناك أسباب لزيادة الانفاق الحكومي، ومن أهمها تراجع الموارد العامة للدولة، أما بالنسبة لمخاطر عجز الموازنة فقد يترتب عليها لجوء الدولة لإصدار كميات إضافية من النقود بدون أن يقابلها زيادة في الرصيد الاحتياطي للدولة، وهو ما يهدد لتراجع قيمة العملة المحلية وارتفاع التضخم، أو اللجوء إلى الاقتراض الداخلي من خلال إصدار أذون الخزانة العامة، وهذه الإجراءات تؤدي إلى زيادة حجم الدين الداخلي.


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اخبار الاقتصاد

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