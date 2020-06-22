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لجنة مكافحة كورونا: إصابات مصر ما زالت معقولة مقارنة بباقى الدول

الإثنين، 22 يونيو 2020 01:18 ص
لجنة مكافحة كورونا: إصابات مصر ما زالت معقولة مقارنة بباقى الدول الدكتورة جيهان العسال
كتب - أحمد صلاح العزب

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قالت الدكتورة جيهان العسال، نائب رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إن أعداد الإصابات بفيروس كورونا ما زالت عالية، وكذلك ارتفاع أعداد الوفيات، مشيرة إلى أن أعداد المصابين فى مصر ما زالت معقولة بالنسبة لباقى دول العالم.

وتابعت الدكتورة جيهان العسال، خلال مداخلة عبر خاصية سكايب فى برنامج من مصر المذاع على قناة cbc والذى تقدمه الإعلامية ريهام إبراهيم، أنه لا ينبغى على أولياء الذهاب مع أبنائهم إلى لجان الامتحان، لأن هذا الأمر من الممكن أن يزيد من نسبة الإصابات. وواصلت الدكتورة جيهان أن مريض السكر إذا تناول العلاج مبكرا وكان مصابا بالفيروس فمن الممكن العلاج والشفاء منه.

وكانت وزارة الصحة والسكان، أعلنت أمس الأحد، عن خروج 409 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 14736 حالة حتى الأحد.
 
وأوضحت الوزارة فى بيان ، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 16214 حالة، من ضمنهم الـ 14736 متعافيًا.
 
وأضافت، أنه تم تسجيل 1475 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 87 حالة جديدة.
 
وقالت، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
 
وتابعت، أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

 


الدكتورة جيهان العسال

فيروس كورونا

اصابات فيروس كورونا

كورونا

اخبار

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