اليوم السابع
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لا يلتزمون بالتباعد.: تحول فيروس كورونا في اتجاه جذرى للشباب بعدة ولايات أمريكية

الإثنين، 22 يونيو 2020 11:00 م
لا يلتزمون بالتباعد.: تحول فيروس كورونا في اتجاه جذرى للشباب بعدة ولايات أمريكية ارتفاع معدلات اصابات كورونا فى الشباب
كتبت إيناس البنا

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يحذر المسئولون في الولايات المتحدة من أن المزيد من الشباب لديهم نتائج إيجابية للفيروس التاجي فى مناطق الجنوب.ووفقا لشبكة (CNN)،  تم تسجيل التحولات في التركيبة السكانية في أجزاء من فلوريدا وكارولينا الجنوبية وجورجيا وتكساس وولايات أخرى، وكان الكثير منها من أوائل الذين أعيد فتحهم.
 
بينما أشار بعض المسئولين إلى إجراء اختبارات أكثر انتشارًا ، يقول آخرون إن الحالات الجديدة تنبع من فشل الأمريكيين في البعد الاجتماعي.
 
ففي ولاية ميسيسيبي ، وصف أحد مسئولي الصحة التمسك بالتباعد الاجتماعي خلال الأسابيع الماضية بأنه "مخيّب للآمال بشكل كبير" ، موضحا أن الأشخاص دون سن الثلاثين يشكلون أغلبية حالات الإصابة بالفيروس التاجي الجديدة في عدة مقاطعات، كما أن الزيادة في عدد الشباب المصابين يمكن أن تكون مرتبطة بالحفلات يوم الذكرى ، أو التجمعات الأخرى.
 
تحول فيروس كوورنا للشباب
تحول فيروس كوورنا للشباب
وفي ولاية فلوريدا ، قال الحاكم إن متوسط ​​العمر كان 37 سنة لحالات الإصابة بالفيروس التاجي التي تم تشخيصها حديثًا خلال الأسبوع الماضي، حيث إن 62٪ من الحالات الجديدة في أسبوع 7 يونيو تقل أعمارهم عن 45 سنة.
 
وفقًا للبيانات الديموغرافية الصادرة عن المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها CDC، فإن للفيروس التاجي نتائج أكثر حدة على كبار السن والسود واللاتينيين والأشخاص الذين يعانون من حالات صحية كامنة.
 
 وقالت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها إنه منذ بداية الوباء حتى 30 أيار / مايو ، كان متوسط ​​العمر لحالات الإصابة بفيروسات كورونا 48 سنة.
وقال مسئول بارز في مركز السيطرة على الأمراض لشبكة CNN إنه بالنظر إلى زيادات الحالة ، فإن مركز السيطرة على الأمراض يجري مراجعة علمية حول فوائد الصحة العامة للأقنعة ، وسيقدم قريباً توصية محدثة.
 
 
يحتوي موقع CDC على صفحتين منفصلتين من التوجيه حول أغطية الوجه. يوصي المرء بارتداء الأقنعة عند مغادرة المنزل. يوصي الآخر الأشخاص بارتداء قناع إذا لم يتمكنوا من المسافة الاجتماعية بشكل صحيح.
 
وفي ولاية فلوريدا ، قال حاكم ولاية ديسانتيس ، إن حالات "التحول في اتجاه جذري" تجاه السكان في العشرينيات والثلاثينيات من العمر، مضيفا أن تلك المجموعات الأصغر سنا التي أثبتت صحتها إيجابية في معظمها، بدون أعراض ولا تتطلب عناية سريرية.
 
وفي ولاية كارولينا الجنوبية ، قال مسئولو الصحة ، أن الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 30 عامًا أصبحوا أكثر إيجابية للفيروس ، بسنة بلغت حوالي 18 ٪ من إجمالي الحالات في الولاية تأتي من أشخاص تتراوح أعمارهم بين 21 و 30 عامًا.
 
قال الدكتور برانون تراكسلر ، مستشار طبي بوزارة الصحة والتحكم البيئي في الولاية: "الزيادات التي نراها بمثابة تحذير بأن الشباب ليسوا محصنين ضد كوفيد 19، فهم يخبروننا أيضًا أن شباب كارولاينا الجنوبية الأصغر سنا لا يأخذون البعد الاجتماعي بجدية.
وأفاد أكبر مستشفى في جورجيا أيضًا أنه شهد زيادة في المرضى في العشرينيات والثلاثينيات من العمر ، وفقًا لـبيانات WSB التابعة لـ CNN.
 

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اصابات امريكا

فيروس كورونا

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