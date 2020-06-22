كيف تستعلم عن العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات المقرر صرفها أول يوليو

كتب مدحت وهبة

تعمل وزارة التضامن الاجتماعىُ ممثلة فى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية حاليا على تفعيل خدمة للتسهيل على أصحاب المعاشات من خلال موقع الهيئة لتمكن أصحاب المعاشات المستحقين للعلاوات الخمسة المجمدة منذ عام 2006 حتى عام 2015 للاستعلام عن قيمة العلاوات لكل مستحق ونسبة الزيادة لهم من خلال موقع الهيئة.



https://www.nosi.gov.eg/ar/news/Pages/4-6-2020.aspx



اعتبارا من يوم الأربعاء المقبل 24 يونية الجارى لمعرفة نسبة الزيادة لكل شخص مستحق من أصحاب المعاشات.



كانت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى قد كشفت أنه سيتم صرف العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات اعتبارًا من 1 يوليو المقبل، دون تأخير مع اتخاذ إجراءات حساب المتجمدات، معربة عن تقديرها لأصحاب المعاشات مؤكدة أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يهتم بالموضوعات الخاصة بالحماية الاجتماعية وأصحاب المعاشات، مشيرة إلى العلاوات الخمسة كانت بناء على توجيهات الرئيس السيسى لتحسين أحوال أصحاب المعاشات خاصة فى ظل أزمة كورونا وأن القانون الذى صدر فى 2019.



وأضافت الوزيرة اأنه سوف يتم إضافة قيمة الزيادة الخاصة بضم العلاوات الخمس على المعاش أولا، ثم تحسب قيمة العلاوة الدورية بنسبة 14%، لتصرف بداية يوليو المقبل‏، بحد أقصى 980 جنيها وأن الأثر الرجعى الخاص بضم العلاوات، الذى سيصرف بأثر رجعى 5 سنوات، سيقسم على 4 دفعات بالتساوى وستصرف أول دفعة مع معاش شهر يوليو المقبل، على أن تصرف الدفعة الثانية مع معاش شهر أكتوبر المقبل والدفعة الثالثة مع معاش شهر يناير 2021 والدفعة الأخيرة مع معاش شهر أبريل 2021.