اليوم السابع
Ads
الإثنين، 22 يونيو 2020 04:02 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

قطر تسجل 1034 إصابة جديدة بفيروس كورونا والحصيلة تتخطى حاجز الـ 88 ألفا

الإثنين، 22 يونيو 2020 02:49 م
قطر تسجل 1034 إصابة جديدة بفيروس كورونا والحصيلة تتخطى حاجز الـ 88 ألفا كورونا
كتب سمير حسنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت وزارة الصحة العامة في قطر، عبر بيان مقتضب بحسابها على تويتر اليوم الاثنين، تسجيل 1034 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، ليصل إجمالي الإصابات 88,403 .، مقابل تعافى 1637 مصابا بالفيروس ليرتفع إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 69956 حالة، وتوفى حالة واحدة ليصبح إجمالي الوفيات 99 حالة.

وأمس، أعلنت وزارة الصحة العامة في قط، تسجيل 881 إصابة جديدة بفيروس كورونا ، مقابل 1556 حالة تعاف جديدة ليرتفع عدد الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 68319 حالة، وتوفى 4 حالات ليصبح عدد الحالات التي توفيت جراء الفيروس 98 حالة.

وفى وقت سابق، أعلنت قطر، تسجيل 1097 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا "كوفيد-19"، وتعافى 1711 شخصا وذلك فى الأ24 ساعة الأخيرة، ليصل إجمالى عدد حالات الشفاء إلى 62172 حالة، بالإضافة إلى تسجيل حالتى وفاة، وبذلك يصل إجمالى حالات الوفاة إلى 82 حالة. 


كورونا

فيروس كورونا

كوفيد 19

COVID19

علاج كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
مدبولى: بدل انتقال وشقق بمدينة بدر والعاصمة الإدارية بتيسرات فى السداد

مدبولى: بدل انتقال وشقق بمدينة بدر والعاصمة الإدارية بتيسرات فى السداد

قبائل الجبارنة:إعلان القاهرة أساس للحل السياسى..ومصر قادرة على مؤازرة الليبيين

قبائل الجبارنة:إعلان القاهرة أساس للحل السياسى..ومصر قادرة على مؤازرة الليبيين

الجريدة الرسمية تنشر قرارات تعيين المئات بالنيابة العامة وهيئة قضايا الدولة

الجريدة الرسمية تنشر قرارات تعيين المئات بالنيابة العامة وهيئة قضايا الدولة

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن أزمة تكلفة مسحات اللاعبين قبل عودة الدورى

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن أزمة تكلفة مسحات اللاعبين قبل عودة الدورى

مستشار الصحة: نتائج التجارب السريرية على عقار الطفيليات مرضية لعلاج كورونا

مستشار الصحة: نتائج التجارب السريرية على عقار الطفيليات مرضية لعلاج كورونا

بالأسماء.. قرارات جمهورية بتعيين مساعدين للنيابة الإدارية ووكلاء للنائب العام

بالأسماء.. قرارات جمهورية بتعيين مساعدين للنيابة الإدارية ووكلاء للنائب العام

اتحاد اليد يعلن إلغاء دورى المحترفين 2019 / 2020 وانطلاق موسم جديد فى أغسطس

اتحاد اليد يعلن إلغاء دورى المحترفين 2019 / 2020 وانطلاق موسم جديد فى أغسطس

خالد صلاح: نموذج الاستقواء بقوات أجنبية سقط بالعراق وسيسقط فى ليبيا

خالد صلاح: نموذج الاستقواء بقوات أجنبية سقط بالعراق وسيسقط فى ليبيا

صور .. إيجابية المسحة الثانية لطبيب رجاء الجداوى فى العزل الصحى

صور .. إيجابية المسحة الثانية لطبيب رجاء الجداوى فى العزل الصحى

باحث سودانى: سد النهضة يضاعف مخاطر الفيضانات وبلادنا مهددة

باحث سودانى: سد النهضة يضاعف مخاطر الفيضانات وبلادنا مهددة

ثناء السيد متخصصة فى الحفريات تكشف رحلة الوصول لأهم نساء العالم.. فى لايف اليوم السابع

ثناء السيد متخصصة فى الحفريات تكشف رحلة الوصول لأهم نساء العالم.. فى لايف اليوم السابع

تأجيل محاكمة الفنانة هنا شيحة للتهرب من دفع 661 ألف جنيه للضرائب لـ17 أغسطس

تأجيل محاكمة الفنانة هنا شيحة للتهرب من دفع 661 ألف جنيه للضرائب لـ17 أغسطس

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة