قطر تسجل 1034 إصابة جديدة بفيروس كورونا والحصيلة تتخطى حاجز الـ 88 ألفا

كتب سمير حسنى

أعلنت وزارة الصحة العامة في قطر، عبر بيان مقتضب بحسابها على تويتر اليوم الاثنين، تسجيل 1034 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، ليصل إجمالي الإصابات 88,403 .، مقابل تعافى 1637 مصابا بالفيروس ليرتفع إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 69956 حالة، وتوفى حالة واحدة ليصبح إجمالي الوفيات 99 حالة.

وأمس، أعلنت وزارة الصحة العامة في قط، تسجيل 881 إصابة جديدة بفيروس كورونا ، مقابل 1556 حالة تعاف جديدة ليرتفع عدد الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 68319 حالة، وتوفى 4 حالات ليصبح عدد الحالات التي توفيت جراء الفيروس 98 حالة.

وفى وقت سابق، أعلنت قطر، تسجيل 1097 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا "كوفيد-19"، وتعافى 1711 شخصا وذلك فى الأ24 ساعة الأخيرة، ليصل إجمالى عدد حالات الشفاء إلى 62172 حالة، بالإضافة إلى تسجيل حالتى وفاة، وبذلك يصل إجمالى حالات الوفاة إلى 82 حالة.