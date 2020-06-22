قطار المحاكمات.. اليوم سماع الشهود بأحداث جزيرة الوراق وجلسة إعادة محاكمة بطرس غالى

كتب إيهاب المهندس

تشهد أروقة المحاكمة بالقاهرة والجيزة اليوم الاثنين، 22 يونيو 2020، نظر العديد من القضايا الهامة، أبرزها أحداث جزيرة الوراق..

أحداث جزيرة الوراق

تستمع محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطرة، برئاسة محمد سعيد الشربينى، لأقوال الشهود في محاكمة 35 متهما فى اتهماهم بالتجمهر والتعدى على قوات الشرطة وإصابة 33 ضابطا وفردا.

عقدت الجلسة المحاكمة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم، ود. على عمارة بأمانة سر محمد الجمل وأحمد مصطفى.

محاكمة بطرس غالى

تنظر الدائرة 23 جنوب بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، جلسة إعادة محاكمة وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي في القضية المعروفة إعلامياً بـ"اللوحات المعدنية".

التخابر مع داعش

تنظر الدائرة الأولى إرهاب، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الإثنين، محاكمة 11 متهما فى القضية المعروفة إعلامياً بـ"التخابر مع داعش".

وكان النائب العام قد أحال المتهمين إلى المحاكمة لارتكابهم جريمة التخابر لصالح منظمة داعش الإرهابية وكتائب قوة الردع التابعة لها ومن يعملون لمصلحتها بدولة ليبيا، بهدف ارتكاب جرائم إرهابية ضد المواطنين المصريين المقيمين بها.