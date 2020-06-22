فيديو وصور.. الفائزة بجائزة أهم نساء العالم بمجال الحفريات الفقرية: اكتشاف الديناصور وراء فوزى والفيوم تمتلك كنوزا كبيرة فى الحفريات.. سنعلن عن عدد من الاكتشافات قريبا.. والنشر فى المجلات العالمية ساهم فى نجاحى

الدقهلية شريف الديب

قالت الدكتورة سناء السيد نائب مدير مركز الحفريات بكلية العلوم بجامعة المنصورة، لـ"اليوم السابع"، إن اختياري لأكون من ضمن ـهم الشخصيات النسائية في العالم فى مجال للحفريات الفقارية، هو تكريم عظيم للمرأة العاملة فى هذا المجال الصعب والذي يواجه مشقة كبيرة.

وأكدت الدكتورة سناء أن اكتشاف الديناصور والذي يطلق عليه اسم "منصوراصورس"، والذي كان سببا في الاهتمام العالمي بالمركز ومعرفة العديد بأهميته ، وفتح ذلك أبواب للمنح الدراسة الخارجية لباحثي المركز ، وتم عمل شراكات كبيرة مع جهات مختلفة للتشجيع على اكتشافات جديدة الحفريات التي يتم اكتشافها، كانت من أحد أسباب فى إلقاء الضوء بشكل كبير على كلية العلوم قسم الحفريات بجامعة المنصورة ، وأشارت إلى أنه بعد اكتشاف منصوراصورس، تغير وضع المركز تماما، وبدأ الاهتمام الكبير بيه للتشجيع على المزيد من الاكتشافات، خاصة وأن هذه الحفرية تعود لثامن ديناصور ضخم للغاية تم اكتشافه بالأراضي المصرية، والدور الذي لعبه ذلك الاكتشاف في دعم السياحة العلمية في مصر، والاهتمام المصري والدولي بتلك النوعية من الأبحاث.

وأضافت أن "منصوراصورس"، لم يكن هو الاكتشاف الأول للمركز، وإنما هو كان أحدث اكتشاف حفريات لنوع قديم من القوارض التي كانت تسكن بمنطقة الفيوم منذ حوالي أكثر من 30 مليون عام، مشددة على أهمية المركز في استقطاب المهتمين بالحفريات من مختلف أنحاء العالم.

ولاقى اكتشاف جامعة المنصورة لحفريات ديناصور عمره 70 مليون عام آكل للعشب طوله 10 أمتار ووزنه 5 أطنان وتم تسميته منصوراصورس، تيمنا بجامعة المنصورة، اهتمام الأساتذة المتخصصين في الحفريات من الجامعات الدولية.

وأكدت الدكتورة سناء، أن جامعة جونز هوبكنز الامريكية الشهيرة، قررت أن تلقي الأضواء على كل من السيدات الذين ساهموا فى الاكتشافات الحفرية، خلال السنوات الماضية، مشيرة إلى أن الكتاب سوف يتم ظهوره خلال شهر أكتوبر القادم، وتم سرد فيه قصص نجاح هذه الشخصيات التى ساهمت بأعمال حقيقية ضخمة، وأن الكتاب يحكي تجارب علمية وبحثية وتحديات في علم الحفريات الفقارية، والتي واجهت السيدات العاملات فى هذا المجال.

وقالت إنه تم التواصل معها خلال أحد المؤتمرات التى شاركت بها فى الخارج، وأن القائمين على هذا الكتاب، استمعوا وشاهدوا واطلعوا على الاكتشافات والأبحاث، التى قامت به جامعة المنصورة وكنت مشارك بها، وعرض الأمر برصد كل ما تم عمله، خلال السنوات الأخيرة بقسم الحفريات بجامعة المنصورة.

وأضافت أنه شرف للجميع بأن تسجل مجهودات وابحاث ونتائج واكتشافات قسم الحفريات بجامعة المنصورة، فى ذلك الكتاب الذي يضم جميع الدول الكبري المتقدمة فى تلك النوعية من الأبحاث والاكتشافات، مضيفة قائلة: سعيدة وفخورة بتلك الخطوة لنكون قدوة لجميع العاملين فى تلك المجال، وتكون مصر رائدة ما بين جميع الدول، وقالت إن اختيار جامعة جونز هوبكنز الأمريكية بوضع صورتي أثناء عملي وتنقيبي داخل الصحراء أسعدني جدا، وشيء يدعو للفخر، وسوف يظل على مدار التاريخ.

وأشارت الدكتورة سناء، إلى أن هناك عدد من الاكتشافات التي سوف نعلن عنه فى القريب العاجل وهو اكتشاف كبير سوف يحدث صدي كبير وواسع فى المحل، وأكدت أن محافظة الفيوم من المحافظات الغنية جدا فى مجال الحفريات الفقرية، وبها كنوز كبيرة جدا، وسوف تتوالى الاكتشافات هناك خلال الفترة القادمة.

وكانت أعلنت جامعة المنصورة، عن اختيار الدكتورة سناء السيد، نائب مدير مركز الحفريات بكلية العلوم بجامعة المنصورة، من ضمن أهم الشخصيات النسائية فى العالم، وتم سرد قصص نجاحها ضمن عدد من الشخصيات فى كتاب يحكى تجاربهم العلمية والبحثية وتحدياتهم فى علم الحفريات الفقارية، كما وضعت صورتها وهي تنقب فى صحراء الفيوم ضمن صور غلاف الكتاب، والذي تم إصداره من جامعة جونز هوبكنز الأمريكية الشهيرة.

الجدير بالذكر أن الدكتورة سناء السيد مثلت جامعة المنصورة وشاركت فى العديد من المحافل الدولية فى علم الحفريات وشاركت بالعديد من الأوراق البحثية الهامة فى علم الحفريات .

كما أعلن المجلس الأعلى للثقافة، خلال اجتماعه الرابع والستين المخصص للتصويت جوائز الدولة التقديرية والتشجيعية لهذا العام، برئاسة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، وبأمانة الدكتور هشام عزمى أمين عام المجلس الأعلى للثقافة، وفاز الدكتور السيد أحمد عبد الخالق، أستاذ الاقتصاد والمالية العامة بكلية الحقوق جامعة المنصورة، ووزير التعليم العالى الأسبق، بجائزة الدولة التقديرية لعام 2020 في مجال العلوم الاجتماعية.

كما فازت الدكتورة مروة عودة مدرس الفنون التعبيرية بقسم الديكور بكلية الفنون الجميلة جامعة المنصورة بجائزة الدولة التشجيعية لعام 2020 م فى مجال الفنون - قسم تصميم الأزياء المسرحية.