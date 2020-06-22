اليوم السابع
Ads
الإثنين، 22 يونيو 2020 02:33 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

فيديو ..مطران شبرا الخيمة: التناول لا يشفى من الأمراض الجسدية

الإثنين، 22 يونيو 2020 01:55 م
فيديو ..مطران شبرا الخيمة: التناول لا يشفى من الأمراض الجسدية مطران شبرا الخيمة
كتبت سارة علام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة وتوابعها إن الأصل في الكنيسة هو التناول باليد متسائلا: ماذا نفعل إذا سقط بعض الدم على يد المتناول يأخدها بفمه ولا يحرق يده.

وأكد مطران شبرا فى فيديو أن الأهم فى التناول هو ما نأخذه من جسد ودم المسيح وليس ما يوضع فيهم أو الأداة المستخدمة فى ذلك مثل الماستير.
 
وشدد مطران شبرا الخيمة على أن التناول لا يشفى من الأمراض وإلا كان أنقذ الأنبا مكسيموس وقداسة البابا شنودة والبابا كيرلس من الموت بالمرض.
 
وقال الأنبا مرقس إن التناول يعطى خلاصا وغفرانا للخطايا وحياة ابدية لمن يتناول منه مشيرا إلى أن حدوث الشفاء من التناول أمر استثنائى بسماح من الله.
 
وحذر مطران شبرا من تلامس يد الكاهن أيضا مع شفاه المتناول  قائلًا: قد تؤدى إلى مشاكل ".
 
يذكر أن الكنيسة قد شهدت وفاة كاهن فى عزبة النخل بعدما أقدم على مناولة مريض بكورونا عن طريق اليد وتسبب ذلك في عدوى الكاهن الذي مات متأثرا بالمرض.
 
يتم طقس التناول بملعقة واحدة تسمى "الماستير" ومن كأس واحد يطلق عليه "أوانى المذبح المقدس" يقف القساوسة فى نهاية صلوات القداس الإلهى يحملون الأسرار المقدسة "جسد المسيح" المتمثل فى القربان، و"دمه" المتمثل فى الخمر، بعدها يتقدم المستعدون للتناول ويصطفون فى طوابير، يضع القس فى فم كل منهم ملعقة من الخمر وقطعة من القربان لإتمام سر "الافخارستيا" أحد أسرار الكنيسة السبعة، إلا أن ظهور وباء كورونا فجر جدلا بين الأقباط حول إمكانية نقل العدوى أثناء ممارسة أسرار الكنيسة المقدسة.

التناول وكورونا

طقس التناول

الانبا مرقس

اخبار مصر

اخبار مصرية

اخبار مصر اليوم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
اتحاد اليد يعلن إلغاء دورى المحترفين 2019 / 2020 وانطلاق موسم جديد فى أغسطس

اتحاد اليد يعلن إلغاء دورى المحترفين 2019 / 2020 وانطلاق موسم جديد فى أغسطس

خالد صلاح: نموذج الاستقواء بقوات أجنبية سقط بالعراق وسيسقط فى ليبيا

خالد صلاح: نموذج الاستقواء بقوات أجنبية سقط بالعراق وسيسقط فى ليبيا

صور .. إيجابية المسحة الثانية لطبيب رجاء الجداوى فى العزل الصحى

صور .. إيجابية المسحة الثانية لطبيب رجاء الجداوى فى العزل الصحى

باحث سودانى: سد النهضة يضاعف مخاطر الفيضانات وبلادنا مهددة

باحث سودانى: سد النهضة يضاعف مخاطر الفيضانات وبلادنا مهددة

ثناء السيد متخصصة فى الحفريات تكشف رحلة الوصول لأهم نساء العالم.. فى لايف اليوم السابع

ثناء السيد متخصصة فى الحفريات تكشف رحلة الوصول لأهم نساء العالم.. فى لايف اليوم السابع

تأجيل محاكمة الفنانة هنا شيحة للتهرب من دفع 661 ألف جنيه للضرائب لـ17 أغسطس

تأجيل محاكمة الفنانة هنا شيحة للتهرب من دفع 661 ألف جنيه للضرائب لـ17 أغسطس

اتحاد الكرة يكشف حقيقة "إيجابية" كشف كورونا للاعبيّن فى الأهلى

اتحاد الكرة يكشف حقيقة "إيجابية" كشف كورونا للاعبيّن فى الأهلى

ولادة طفل باستخدام تقنيات التنويم المغناطيسى وزنه 5 كيلو جرام

ولادة طفل باستخدام تقنيات التنويم المغناطيسى وزنه 5 كيلو جرام

أخبار مصر.. بصيرة:616 ألف مصري فوق الـ 18 عاما مصابين بكورونا

أخبار مصر.. بصيرة:616 ألف مصري فوق الـ 18 عاما مصابين بكورونا

داليا إبراهيم تعلن اعتزال الفن.. وتؤكد: اكتفيت بـ 40 مسلسلا

داليا إبراهيم تعلن اعتزال الفن.. وتؤكد: اكتفيت بـ 40 مسلسلا

صور ..إصابة طبيب بأزمة قلبية نتيجة الإجهاد أثناء علاج مصابى كورونا بالإسماعيلية

صور ..إصابة طبيب بأزمة قلبية نتيجة الإجهاد أثناء علاج مصابى كورونا بالإسماعيلية

خبير بمجموعة الأزمات الدولية: إثيوبيا أول المتضررين من السد.. وانهياره وارد

خبير بمجموعة الأزمات الدولية: إثيوبيا أول المتضررين من السد.. وانهياره وارد

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة