فيديو ..مطران شبرا الخيمة: التناول لا يشفى من الأمراض الجسدية

كتبت سارة علام

أكد الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة وتوابعها إن الأصل في الكنيسة هو التناول باليد متسائلا: ماذا نفعل إذا سقط بعض الدم على يد المتناول يأخدها بفمه ولا يحرق يده.

وأكد مطران شبرا فى فيديو أن الأهم فى التناول هو ما نأخذه من جسد ودم المسيح وليس ما يوضع فيهم أو الأداة المستخدمة فى ذلك مثل الماستير.

وشدد مطران شبرا الخيمة على أن التناول لا يشفى من الأمراض وإلا كان أنقذ الأنبا مكسيموس وقداسة البابا شنودة والبابا كيرلس من الموت بالمرض.

وقال الأنبا مرقس إن التناول يعطى خلاصا وغفرانا للخطايا وحياة ابدية لمن يتناول منه مشيرا إلى أن حدوث الشفاء من التناول أمر استثنائى بسماح من الله.

وحذر مطران شبرا من تلامس يد الكاهن أيضا مع شفاه المتناول قائلًا: قد تؤدى إلى مشاكل ".

يذكر أن الكنيسة قد شهدت وفاة كاهن فى عزبة النخل بعدما أقدم على مناولة مريض بكورونا عن طريق اليد وتسبب ذلك في عدوى الكاهن الذي مات متأثرا بالمرض.

يتم طقس التناول بملعقة واحدة تسمى "الماستير" ومن كأس واحد يطلق عليه "أوانى المذبح المقدس" يقف القساوسة فى نهاية صلوات القداس الإلهى يحملون الأسرار المقدسة "جسد المسيح" المتمثل فى القربان، و"دمه" المتمثل فى الخمر، بعدها يتقدم المستعدون للتناول ويصطفون فى طوابير، يضع القس فى فم كل منهم ملعقة من الخمر وقطعة من القربان لإتمام سر "الافخارستيا" أحد أسرار الكنيسة السبعة، إلا أن ظهور وباء كورونا فجر جدلا بين الأقباط حول إمكانية نقل العدوى أثناء ممارسة أسرار الكنيسة المقدسة.