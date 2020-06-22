فرنسا: ندعم مبادرة مصر بشأن ليبيا وننسق معها لإعادة إطلاق العملية السياسية

كتب محمد عبد العظيم

أكدت فرنسا، أنها تدعم مبادرة مصر بشأن ليبيا وننسق معها لإعادة إطلاق العملية السياسية، مؤكدة أن استقرار ليبيا ومكافحة الإرهاب هناك ضرورتان لأمن أوروبا، وذلك وفق خبر عاجل لقناة العربية.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بحث ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في اتصال هاتفي اليوم الاثنين، تطورات الأزمة الليبية، وشددا على ضرورة وقف إطلاق النار في ليبيا، وذلك وفق خبر عاجل لشبكة "روسيا اليوم".

وفيما أكد الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، إن مصلحة الجميع في وقف الحرب فى ليبيا، وأضاف في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس التونسي قيس سعيد، أن تركيا تلعب لعبة خطيرة فى الأزمة الليبية، مشيرا إلى أنه يجب وقف التدخلات الخارجية والتصرفات أحادية الجانب من قبل تركيا.