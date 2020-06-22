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عقوبات واشنطن ضد بكين تتزايد.. تصنيف 4 مؤسسات إعلامية صينية "بعثات أجنبية"

الإثنين، 22 يونيو 2020 11:27 م
عقوبات واشنطن ضد بكين تتزايد.. تصنيف 4 مؤسسات إعلامية صينية "بعثات أجنبية" الصين وأمريكا
كتب أحمد عرفة

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أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، عن تصنيف 4 مؤسسات إعلامية صينية "بعثات أجنبية" عاملة على أراضي الولايات المتحدة، بما يحمله هذا التصنيف في طياته من قيود على المدرج فيه.

ووفقا لموقع روسيا اليوم، جاء في بيان للمتحدثة باسم الخارجية الأمريكية مورغان أورتاجوس اليوم الاثنين، أن الحزب الشيوعي الصيني وخاصة خلال فترة قيادة الرئيس شي جين بينغ له، "عزز سيطرته المباشرة" على وسائل الإعلام وأدرجت الولايات المتحدة على قائمة "البعثات الأجنبية" التلفزيون المركزي الصيني والخدمة الإخبارية الصينية ومؤسستي "The People’s Daily" و"The Global Times".

وأشارت وزارة الخارجية الأمريكية إلى أن وسائل الإعلام المذكورة ستصنف "بعثات أجنبية" لأنها "مملوكة إلى حد كبير أو مسيطر عليها عمليا" من قبل حكومة أجنبية.

وسبق للولايات المتحدة الأمريكية أن أدرجت 5 من المؤسسات الإعلامية الحكومية الصينية على هذه القائمة، بما فيها وكالة "شينخوا" وشبكة التلفزيون العالمية والإذاعة الدولية الصينية.


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أمريكا

عقوبات

الخارجيه الامريكيه

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