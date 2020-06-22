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عطلة دامية فى شيكاغو.. وفاة 14 شخصا فى حوادث متفرقة خلال 3 أيام

الإثنين، 22 يونيو 2020 11:46 م
عطلة دامية فى شيكاغو.. وفاة 14 شخصا فى حوادث متفرقة خلال 3 أيام شيكاغو
كتبت: نهال أبو السعود

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تم إطلاق النار على أكثر من 100 شخص في شيكاغو في عطلة نهاية الأسبوع، وتوفى ما لا يقل عن 14 منهم، مما يمثل أعنف عطلة نهاية الأسبوع في المدينة حتى الآن هذا العام. وذكرت صحيفة "شيكاغو صن تايمز" أن 104 أشخاص أُطلق عليهم الرصاص بين يومي الجمعة والاثنين، ووقعت عدة حوادث إطلاق نار في وقت مبكر من صباح الاثنين.

تم الإبلاغ عن العديد من عمليات إطلاق النار العشوائية في جميع أنحاء المدينة، وقتل العديد من الأطفال وكانت أصغر ضحية قتل في الثالثة من عمره كان في طريقه من محل حلاقة مع والده.

وقال ديفيد براون، مراقب شرطة شيكاغو، في مؤتمر صحفي مخاطبا مطلقى النار، إن الرصاص لا يمزق الأشياء التي تضربها فحسب.. الرصاص أيضاً يمزق العائلات وتدمر أي شعور بالأمان في المجتمع"، وأضاف: "يجب أن يحتفل الرجال الطيبون في جميع أنحاء هذه المدينة مع عائلاتهم في يوم جميل، ولكن بدلاً من ذلك، سيقضي عدد من سكان شيكاغو يوم الأب يحزنون على فقدان أطفالهم".

وأصيب آخرون بإطلاق نار في مناطق يعتقد الكثيرون أنها آمنة. كانت امرأة تبلغ من العمر 64 عامًا تجلس داخل منزلها عندما تعرضت لإطلاق نار في ذراعها. لم يتم القبض على المشتبه به.

عمدة شيكاغو، لوري لايتفوت الديمقراطي، تحدث أيضًا عن العنف على تويتر، فكتب: "ببساطة لا توجد كلمات لوصف مثل هذا العمل الجبان الشائن وغير المعقول لقتل طفل صغير".


الولايات المتحدة

شيكاغو

حوادث اطلاق نار

اخبار امريكا

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