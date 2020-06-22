عبدالله الإبيارى رئيسا لقطاع الإستثمار بصندوق مصر السيادى

كتب أحمد حمادة

أعلن صندوق مصر السيادي تعيين عبدالله الإبياري رئيسا لقطاع الإستثمار بالصندوق ضمن إستراتيجية تستهدف إستقطاب الكفاءات المؤهلة لتنفيذ خطة عمل الصندوق في المرحلة المقبلة.

وقال أيمن سليمان الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي: "انضمام كوادر مميزة مثل الإبياري من قطاع الاستثمار يمثل إضافة كبيرة لمستقبل الصندوق السيادي وقدرته على اجتذاب أفضل الكفاءات من السوق وتفويضها لتنفيذ استراتيجيات استثمار تتناسب مع قواعد السوق.

ويمثل إنضمام الإبياري للصندوق إضافة مهمة لفريق العمل الذي ينمو بثبات، حيث يتمتع رئيس قطاع الإستثمار الجديد للصندوق بسجل حافل من الإنجازات في عمليات الإستثمار المباشر وإدراة الملكية الخاصة، وسيلعب دورا أساسيا في قيادة فريق الاستثماروتحفيز المستثمرين المحليين والإقليميين والدوليين على التعاون مع صندوق مصر السيادي في القطاعات المستهدفه من جانب الصندوق”.

وأضاف سليمان أن الإبياري سيكون عضو رئيسي ضمن فريق الصندوق وسيعمل على تحديد أولويات الاستثمار ضمن القطاعات المستهدفة، وكذلك خلق فرص ومنتجات استثمارية جديدة.

من جانبه عبر عبدالله الإبياري عن سعادته بالإنضمام إلى الإدارة التنفيذية لصندوق مصر السيادي كرئيس لقطاع الإستثمار قائلا : " سأكون عضوا فاعلا ضمن الفريق المتميزالحالي والذي سيطبق استراتيجية الصندوق الطموحة المتمثلة في خلق قيمة مستدامة للأجيال القادمة من خلال استكشاف القيم الكامنه في أصول الدولة، وكذلك تعزيز استثمارات القطاع الخاص المحلي والدولي، إلى جانب تطوير القطاعات التي تلعب دورًا رئيسيًا في الاقتصاد المصري”.

أضاف الإبياري أنه تابع عن كثب كل أخبار صندوق مصر السيادي وإنجازاته وتقدمه منذ انطلاقه.

وقبل انضمامه إلى صندوق مصر السيادي خلال شهر مايو 2020، عمل الإبياري لمدة 14 عاما مديرا تنفيذيا بشركة القلعة القابضة (سيتاديل كابيتال سابقا)، وهي الشركة الرائدة في مجال الاستثمار المباشر بأفريقيا في قطاعات الصناعة والبنية التحتية.

وقاد الإبياري خلال عمله بشركة القلعة الاستثمارات بقطاعات النقل النهري واللوجيستيات والسلع الإستهلاكية إلى جانب الأسمنت.

وعلى صعيد الإندماجات والإستحواذات وعمليات التمويل أدار الإبياري عدة عمليات أبرزها الاستحواذ على شركة أسمنت قنا وتمويل مصنع أسيك للاسمنت وأسيك للخرسانه الجاهزة في المنيا والاستحواذ على شركة الرشيدي للميزان.

ومثل الإبياري شركة القلعة القابضة في علاقات المستثمرين ومؤتمرات شركات الوساطة المحلية والدولية وكان مسؤولاً عن حوكمة الشركات في القلعة القابضة ومجالس شركاتها التابعة.

ويتولى الإبياري منذ عام 2016 وحتى الأن رئاسة مجلس إدارة الجمعية المصرية للإستثمار المباشر EPEA، وهي منظمة غير حكومية تمثل وتخدم شركات الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر ومقدمى هذه الخدمات في مصر.

ويمتلك الإبياري خبرة دولية عبر عدة مناصب منها إدارة بنوك الإستثمار في ميريل لينش في نيويورك، كما شغل سابقًا منصب مدير تحليل الأعمال في قسم تمويل الشركات لشركة MeadWestvaco في نيويورك.

وأمضى الإبياري خمس سنوات من حياته العملية مع مجموعة بروكتر أند جامبل المالية، وكان آخر منصب له هو المدير المالي للمجموعة مع الرقابة الداخلية على مصر ولبنان وشرق أفريقيا.

يحمل الإبياري درجة البكالوريوس في الاقتصاد من الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وماجستير في إدارة الأعمال من جامعة كولومبيا في نيويورك، كما أنه حاصل على شهادة في المحاسبة الإدارية.

والجدير بالذكر أن صندوق مصر السيادي تأسس عام 2018 لجذب الاستثمارات الخاصة لمصر وتشجيع الاستثمار المشترك في موارد الدولة والأصول المملوكة لها من أجل زيادة قيمتها وفعاليتها للاقتصاد المصري.

وتتم إدارة الصندوق بشكل مستقل، من خلال مجموعة متميزة من الكوادر المتخصصة من القطاع الخاص، ويسعى الصندوق إلى التواصل مع أجهزة الدولة المختلفة لاختيار الأصول القابلة للاستثمار للعمل على الترويج لها والاستثمار المشترك بها مع مستثمرين محليين واجانب متخصصين وشركاء ماليين لخلق قيمة مضافة مرتفعة للاقتصاد المصري، وزيادة دور القطاع الخاص فيه وخلق فرص عمل للشباب في مصر.

ويعمل الصندوق من خلال قانون خاص يسمح بتكوين شراكات استثمارية تتيح له تقديم فرصا فريدة للاستثمار للمستثمرين بشكل داعم للحكومة في سعيها لتطبيق الإصلاحات الهيكلية في قطاعات الدولة المختلفة مما يؤدي لزيادة النمو الاقتصادي المتنوع.

كما يعمل صندوق مصر السيادي وفقًا لأفضل الممارسات العالمية من جميع النواحي بدءًا من نظامه الاستثماري الواضح والمرن والذي يسمح بتكوين شراكات مختلفة بهياكل استثمارية متعددة وحتى الحوكمة في الإدارة، ويشرف على الصندوق مجلس إدارة وجمعية عمومية غالبية أعضاءهما من القطاع الخاص.

تأسس صندوق مصر السيادي بقانون رقم 177 لسنة 2018 وصدر نظامه الأساسي في فبراير بقرار رئيس الوزراء رقم 555 لسنة 2019. ويتمتع الصندوق بعضوية المنتدى العالمي للصناديق السيادية العالمية