ضبط طن ونصف جبنة و 298 عبوة أدوية بيطرية منتهية الصلاحية بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

شنت مديرية التموين بالبحيرة بالإشتراك مع الأجهزة الأمنية حملة مفاجئه على الاسواق لمتابعة مدى التزامها بالشروط والمواصفات وكذلك لمواجهة بيع السلع الغذائية المنتهية الصلاحية وتهريب السلع المدعمة إلى السوق السوداء لكسب أرباح غير مشروعة.

وأسفرت تلك الحملة عن ضبط طن ونصف جبنة مجهولة المصدر وغير صالحه للاستخدام بدمنهور و 298 عبوة أدوية بيطرية منتهية الصلاحية بأحد المخازن بايتاى البارود، كما تم ضبط 40 شيكارة أسمدة زراعية مدعمة تم بيعها بالسوق السوداء بغرض التربح والكسب الغير مشروع.

وأسفرت الحملة ايضا عن ضبط مصنع البان لتصنيع الجبنه يعمل بدون أي تراخيص و يقوم بكتابة العنوان علي الصفيحه من الخارج عنوان وهمي و اسم شركات كبري و تم ضبط 50 صفيحة جبنه و 5 طن ملح مجهول المصدر وضبط محل بقاله يقوم بتجميع 260 كيلو سكر تمويني بغرض إعادة بيعه في السوق السوداء.

وكذلك ضبط أحد تجار الأسمدة الزراعية قام بتجميع كمية من الأسمدة المحظور تداولها في الأسواق ولا تصرف إلا بالحيازات الزراعية وقدرت بـ 100 شيكارة يوريا وضبط 170 عبوة بويات مواد غذائية منتهية الصلاحية، وتم تحرير المحاضر اللازمة تمهيدا لاحالتها الى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وأشرف على الحملة التموينية المهندس كمال راشد وكيل وزارة التموين والعقيد وجدى الصيرفى مدير مباحث التموين وسمير البلكيمى مدير التجارة الداخلية بمديرية التموين ومحمد عاطف مدير المركز الإعلامي لمديرية التموين بالبحيرة.

من جانبه وجه اللواء هشام أمنة محافظ البحيرة القيادات التنفيذية بتكثيف الحملات التموينية على المخابز البلدية والأسواق والمخابز للتأكد من مدى التزام أصحابها بالقرارات التموينية وإنتاجهم خبز مطابق للمواصفات و الأوزان ولضمان وصول الدعم لمستحقيه وكذا التأكد من صلاحية السلع واللحوم المعروضة بالأسواق وصلاحيتها للاستهلاك الآدمى.

كما قامت مديرية التموين بالبحيرة بشن حملات تموينية مكبرة على المخابز والأسواق بمركزي الدلنجات وكوم حماده حيث أسفرت تلك الحملات عن تحرير 43 محضر تمويني عبارة عن تحرير 16 محضر بمركز الدلنجات منهم 6 محاضر اثبات حالة للمخابز وتصرف في 54 شيكارة دقيق زنة 50كيلو و 10 محاضر للأسواق منها ضبط سلع مجهولة المصدر عبارة عن 1116 عبوة شاي و 16 عبوة بويات منتهية الصلاحية.

كما تم تحرير 22 محضر للمخابز بمركز كوم حماده عبارة عن " 19 محضر إنتاج خبز ناقص الوزن - 2 محضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات - محضر تصرف في 7 شكائر دقيق بلدي مدعم "كما تم تحرير 5 محاضر لحوم بمركز كوم حماده حيث تم ضبط كميه تقدر ب 20 كيلو لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى.