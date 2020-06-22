صور.. وكيل الأزهر لطلاب الثانوية: أنتم دفعة استثنائية وسنراعيكم فى التصحيح

تفقد الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر الشريف، صباح اليوم الاثنين، لجان معهد فتيات أرض الجنينة بمنطقة الوايلى، حيث يؤدى الطلاب امتحان مادة الفقه للقسم الأدبى، مطمئنا الطالبات قائلا: أنتن دفعة استثنائية ومميزة وسنراعى التصحيح ودرجات الرأفة ونحن حريصون عليكن أكثر من أولياء الأمور، وفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر يطمئن بصورة مستمرة عليكن".

وأضاف خلال جولته أنه سيتم التشديد على المصححين بدقة التصحيح ولن يسمح بأى خطأ وسنراعى الطلاب فى التصحيح ونسأل الله أن تمر الامتحانات على خير، كما تفقد وكيل الأزهر غرفة العزل باللجنة واطمأن على جاهزية التعامل مع شكوى لدى الطلاب وتوفير الأدوية اللازمة للتعامل مع أى حالات.

وشدد وكيل الأزهر خلال جولته على استخدام أعضاء اللجان لكل الإمكانيات التى وفرها الأزهر من أجهزة كاشفة للمعادن وأجهزة الكشف الحرارى والكمامات والجوانتى والمطهرات لضمان سلامة الطلاب وأعضاء اللجان.

وأضاف وكيل الأزهر أن الأسئلة فى مستوى جميع الطلاب واطمأن على عدم وجود شكوى من صعوبة الأسئلة، كما كشف أنه سيتم إعطاء كل طالب كمامة كل أسبوعين، حيث إن تلك الكمامات يمكن تطهيرها وإعادة استخدامها مرة أخرى.

وطالب وكيل الأزهر الطلاب بعدم المصافحة أو المعانقة ويكفى السلام عن بعد، كاشفاً أنه تم توجيه رؤساء اللجان بضرورة التأكد من نظافة مقار لجان الشهادة الثانوية الأزهرية، بحيث يتم تعقيمها وتطهيرها قبل وبعد أداء كل امتحان، وإلزام الطلاب و العاملين باللجان بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وتوفير كل سبل الحماية من فيروس كورونا وتوزيعها على الجميع.

كما تم التنبيه على التعامل الفوري مع أى حالات اشتباه أو إصابة بفيروس كورونا قد تظهر داخل اللجان ، و يلتزم أعضاء لجان امتحانات الثانوية بالحضور قبل اللجان بساعة ونصف للمساعدة في توجيه الطلاب، و توفير مكانين بديلين احتياطين لمقار امتحانات الثانوية تحسبا لحدوث أي ظروف طارئة حتى وإن استدعى الأمر الاستعانة ببعض مدارس التعليم العام.

وحظر تجمع أولياء الأمور أو غيرهم في محيط لجان امتحانات الثانوية والتصدى القانوني لاى محاولات للغش، توفير عدد من المعلمين في أماكن قريبة من اللجان تحسبا لسد العجز بأى لجنة خاصة في الأيام الأولى.

يذكر أن أعداد المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية عن العام الدراسى 2019/2020، عدد طلاب القسم الأدبى بنين 50602 وطلاب الأدبى فتيات 34633 بإجمالى 85235 بالقسم الأدبى، بينما يبلغ عدد طلاب القسم العلمى بنين 25127 وطلاب القسم العلمى فتيات 18029 بإجمالى 43156 طالبا بالقسم العلمى، كما يبلغ عدد طلاب معهد العلوم الإسلامية المتقدمين لامتحانات هذا العام 104 طلاب، وبإجمالى عام 128495 طالبا تقدموا للامتحان بمختلف الأقسام بالثانوية الأزهرية لهذا العام.

كما أن العدد الإجمالى للجان امتحانات الثانوية الأزهرية 635 لجنة عامة بكافة المحافظات تضم كل منها عددا من اللجان الفرعية الأخرى، وبحيث لا يزيد عدد الطلاب داخل كل لجنة فرعية عن 12 طالبا، وقد تم مراعاة تخفيض أعداد الطلاب فى اللجان، ضمانا لسلامتهم، ولتوفير البيئة الآمنة لهم لأداء الامتحانات.

كما تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالقاهرة لمتابعة سير الامتحانات الخاصة بالثانوية الأزهرية، والتشديد على تفعيل كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية للحفاظ على سلامة الطلاب والمراقبين.

وتم تخصيص الأرقام 01223343001 و01118825385 للتواصل المباشر مع المسئولين عن امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية عبر الواتس آب، وذلك على مدار الساعة، مع التأكيد على سرية الشكوى، والتنبيه على مقدمها أن يرسل ما يثبت هويته.