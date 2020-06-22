صور.. وفاة القمص إقلاديوس جرجس كاهن كنيسة العذراء بالأقصر بعد صراع مع المرض

الأقصر – أحمد مرعى

أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بمحافظة الأقصر، عن وفاة القمص "إقلاديوس جرجس" كاهن كنيسة العذراء مريم بالمريس غرب الأقصر بعد صراع طويل مع المرض، كما نشرت كنيسة العذراء مريم بالمريس بيان على "فيس بوك" تعلن فيه وفاته فى ليل يوم الأحد 21 يونيه 2020.

وقالت كنيسة العذراء مريم بالمريس، فى بيان على صفحتها بموقع "فيس بوك":- (لما كملت أيام خدمته مضى إلى بيته " لو ١: ٢٣ ..إنتقل للأمجاد السماوية بشيخوخة صالحة أبينا القس إقلاديوس جرجس كاهن كنيسة العذراء مريم بالمريس غرب الاقصر - زوج السيدة نادية سرجيوس اندراوس، ووالد كلا من "كرمة ونعمة وأنطونيوس" – والذى ولد بقرية الزينية بحري الاقصر بإسم لطفي جرجس في 6 أكتوبر 1938م وعمل بوزارة الداخلية حتى سيم قسا في 7 مارس 1999م على مذبح السيدة العذراء مريم بالمريس غرب الأقصر، وتنيح بشيوخة صالحة بعد صراع مع المرض مساء اليوم الأحد 21 يونيو 2020م بعد خدمة كهنوتية دامت لأكثر من 21 عاما، هذا وسيصلي نيافة الأنبا يوساب أسقف عام الأقصر صلاة الجنازة على روحه الطاهرة الساعة 11م بكنيسة الملاك ميخائيل بالأقصر والدفن بدير الشايب بالأقصر، نياحا لروحه الطاهرة في فردوس النعيم وعزاءا لاسرته واحباؤه وشعب كنيسته).

وكانت قد أعلنت الكنيسة القبطية، يوم الخميس الماضى 18 يونيه 2020، وفاة القس بيشاى نعمان، كاهن دير القديسين الأنبا بيشاى والأنبا بسنتاؤوس بالطود شرق الأقصر، التابع لإيبارشية الأقصر أثر إصابته بفيروس كورونا عن عمر قارب الـ 53 سنة، بعد خدمة كهنوتية تجاوزت الـ 22 سنة بقليل، حيث ولد بقرية الزينية بحري الأقصر في 24 ديسمبر 1967 باسم صموئيل وعمل لفترة بقطاع السياحة إلى أن سيم كاهنًا على دير القديسين بالطود، في 7 أبريل 1998 وحتى نياحته صباح اليوم بعد صراع قصير مع فيروس كورونا.

ومن جانه، قدم قداسة البابا تواضروس الثانى يتقدم بخالص العزاء لنيافة الأنبا يوساب الأسقف العام بالأقصر ولمجمع كهنة الإيبارشية، فى رحيل الأب الفاضل القس بيشاي نعمان، ويلتمس عزاءً سمائيًا لشعب الطود ولأسرته، طالبًا لنفسه البارة النياح والراحة النصيب والميراث مع جميع المقدسين.



كنيسة العذراء مريم بالمريس تعلن وفاة القس إقلاديوس جرجس كاهن الكنيسة (1)



كنيسة العذراء مريم بالمريس تعلن وفاة القس إقلاديوس جرجس كاهن الكنيسة (2)



كنيسة العذراء مريم بالمريس تعلن وفاة القس إقلاديوس جرجس كاهن الكنيسة (3)