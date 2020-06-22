اليوم السابع
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صور.. تموين الأقصر يحرر 96 محضرا ومخالفة تموينية ضد المخابز والمحلات

الإثنين، 22 يونيو 2020 09:53 ص
صور.. تموين الأقصر يحرر 96 محضرا ومخالفة تموينية ضد المخابز والمحلات تموين الأقصر تعلن تحرير 96 محضر ومخالفة تموينية
الأقصر – أحمد مرعى

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صرح الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر أنه تمت مواصلة الحملات التموينية اليومية، بناء على تعليمات الدكتور على المصيلحى وزير التموين، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بمواصلة الحملات للمرور على المخابز البلدية والأسواق والمحلات التجارية، لضبط الأسواق.

وأضاف وكيل تموين الأقصر، فى بيان صحفى، أن المديرية شنت حملة تموينية برئاسته، أسفرت عن تحرير 96 محضرا ومخالفة تموينية، خلال الـ3 أيام الماضية على مستوى المحافظة.

وأوضح الدكتور تامر صلاح مختار أن بيانات المخالفات والمحاضر شملت 8 مخالفات بيع بأزيد من السعر، و20 محضر عدم إعلان عن الأسعار، ومحضر توقف مخبز، و10 مخالفات عدم وجود شهادة صحية، و8 محاضر نقص وزن، و7 محاضر عدم نظافة مخبز بلدي، و13 مخالفة خبز غير مطابق المواصفات، و8 محاضر عدم وجود سجلات، ومحضر توقف مخبز أثناء مواعيد العمل الرسمية، و6 عدم وجود قائمه بمخبز بلدي، و4 عدم وجود ميزان بمخبز بلدي، و4 عدم مطابقة الإشتراطات الصحية لمخبز بلدى، و6 عدم وجود فواتير، وتم تحرير محاضر بالمخالفات وتم عرضها على النيابة العامة لإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين.

وكان قد أعلن الدكتور تامر صلاح مختار، مساء السبت، أنه انتهى موسم توريد القمح بمحافظة الأقصر، وتم إغلاق مواقع التخزين بالمحافظة، وذلك نظراً للانخفاض الشديد في معدلات التوريد وحفاظاً على ما تم تخزينه من قمح، حيث تم توريد 24130 طن و276 كيلو قمح.

وأضاف وكيل تموين الأقصر، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه بلغ إجمالى المورد بالمحافظة من القمح حتى غلق الشون والصوامع، بلغ نسبة 71% من السعة التخزينية بمحافظة الأقصر، وشملت بيان تلك الكميات فى بنكر إسنا 22679 طن و845 كيلو قمح، وفى صومعة أرمنت تم توريد 1036 طنا و70 كيلو قمح، وفى شونة أرمنت 414 طنا و361 كيلو قمح.

تموين الأقصر تعلن تحرير 96 محضر ومخالفة تموينية (1)
تموين الأقصر تعلن تحرير 96 محضر ومخالفة تموينية
 
تموين الأقصر تعلن تحرير 96 محضر ومخالفة تموينية (2)
تموين الأقصر تعلن تحرير 96 محضر ومخالفة تموينية
 
تموين الأقصر تعلن تحرير 96 محضر ومخالفة تموينية (3)
تموين الأقصر تعلن تحرير 96 محضر ومخالفة تموينية
 
تموين الأقصر تعلن تحرير 96 محضر ومخالفة تموينية (4)
تموين الأقصر تعلن تحرير 96 محضر ومخالفة تموينية

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