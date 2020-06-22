صور.. تعقيم وتطهير المنشآت الشرطية والمستشفى القديم بحى ثانى الزقازيق

الشرقية - فتحية الديب

قامت الأجهزة التنفيذية بحى ثانى الزقازيق ، برئاسة ثناء فوزى، رئيسة الحى، اليوم، بمواصلة أعمال التطهير والتعقيم لمواجهة فيروس كورونا وحرصا على صحة المواطنين، فقد تم تعقيم ديوان قسم شرطة ثانى الزقازيق والسجن العمومى والمستشفى القديم ، كما تم تعقيم شارع أبونضارة وشارع الصياد وشلرع عبد المقصود وشارع مقابر الإشارة .

وكان الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، قد شدد على رؤساء المراكز والأحياء، بالالتزام بتنفيذ ما جاء بالقرار رقم (٥٧٧٠) لسنة ٢٠٢٠ بكل دقة والمتضمن عدد من التعليمات الخاصة بتنفيذ إجراءات وقائية احترازية بالمواقف للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وأكد على ضرورة استمرار أعمال التطهير والتعقيم بالمستشفيات، والتأكد من توافر المستلزمات الطبية والأدوية العلاجية للتعامل مع الحالات المصابة، وكذلك التأكد من التواجد الكافى للأطقم الطبية المدربة (الأساسية والإحتياطية) للتعامل مع المصابين وتطبيق بروتوكولات العلاج المحددة لمواجهة الفيروس والتغلب عليه .

كانت وزارة الصحة، قد خصصت 25 مستشفى عام و مركزى بمحافظة الشرقية، لاستقبال جميع الحالات المشتبه إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، ضمن تحديث تطبيق "صحة مصر" الذى يضم الخريطة التفاعلية لأسماء وعناوين المستشفيات التى خصصتها الوزارة، وهى "مستشفى الزقازيق العام، مستشفى الأحرار،مستشفى المبرة ـ الهيئة العامة للتأمين الصحي، مستشفى صدر الزقازيق، مستشفى حميات الزقازيق، مستشفى حميات فاقوس، بمستشفى بلبيس العام، مستشفى فاقوس العام، مستشفى القنايات المركزي، مستشفى ههيا المركزي، مستشفى أبوكبير المركزي ، مستشفى منيا القمح المركزي، مستشفى ديرب نجم المركزي، مستشفى أبوحماد المركزي،مستشفى كفر صقر المركزي، مستشفى الصالحية المركزي، مستشفى مشتول السوق المركزي، مستشفى القرين المركزي، مستشفى الحسينية المركزى مستشفى السعدين المركزي، مستشفى الزوامل المركزي، مستشفى تل راك المركزي، ومستشفى الصوفية المركزي.

تطهير قسم ثانى الزقازيق والسجن العمومى والمستشفى القديم

تطهير قسم ثانى الزقازيق والسجن العمومى والمستشفى القديم

تطهير قسم ثانى الزقازيق والسجن العمومى والمستشفى القديم

تطهير قسم ثانى الزقازيق والسجن العمومى والمستشفى القديم