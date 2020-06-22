اليوم السابع
Ads
الإثنين، 22 يونيو 2020 05:47 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. تعقيم وتطهير المنشآت الشرطية والمستشفى القديم بحى ثانى الزقازيق

الإثنين، 22 يونيو 2020 05:05 م
صور.. تعقيم وتطهير المنشآت الشرطية والمستشفى القديم بحى ثانى الزقازيق تطهير قسم ثانى الزقازيق والسجن العمومى والمستشفى القديم
الشرقية - فتحية الديب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قامت الأجهزة التنفيذية بحى ثانى الزقازيق ، برئاسة ثناء فوزى، رئيسة الحى، اليوم، بمواصلة أعمال التطهير والتعقيم لمواجهة فيروس كورونا وحرصا على صحة المواطنين، فقد تم تعقيم ديوان قسم شرطة ثانى الزقازيق والسجن العمومى والمستشفى القديم ، كما تم تعقيم شارع أبونضارة وشارع الصياد وشلرع عبد المقصود وشارع مقابر الإشارة .

وكان الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، قد شدد على رؤساء المراكز والأحياء، بالالتزام بتنفيذ ما جاء بالقرار رقم (٥٧٧٠) لسنة ٢٠٢٠ بكل دقة والمتضمن عدد من التعليمات الخاصة بتنفيذ إجراءات وقائية احترازية بالمواقف للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وأكد على ضرورة استمرار أعمال التطهير والتعقيم بالمستشفيات، والتأكد من توافر المستلزمات الطبية والأدوية العلاجية للتعامل مع الحالات المصابة، وكذلك التأكد من التواجد الكافى للأطقم الطبية المدربة (الأساسية والإحتياطية) للتعامل مع المصابين وتطبيق بروتوكولات العلاج المحددة لمواجهة الفيروس والتغلب عليه .

كانت وزارة الصحة، قد خصصت 25 مستشفى عام و مركزى بمحافظة الشرقية، لاستقبال جميع الحالات المشتبه إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، ضمن تحديث تطبيق "صحة مصر" الذى يضم الخريطة التفاعلية لأسماء وعناوين المستشفيات التى خصصتها الوزارة، وهى "مستشفى الزقازيق العام، مستشفى الأحرار،مستشفى المبرة ـ الهيئة العامة للتأمين الصحي، مستشفى صدر الزقازيق، مستشفى حميات الزقازيق، مستشفى حميات فاقوس، بمستشفى بلبيس العام، مستشفى فاقوس العام، مستشفى القنايات المركزي، مستشفى ههيا المركزي، مستشفى أبوكبير المركزي ، مستشفى منيا القمح المركزي، مستشفى ديرب نجم المركزي، مستشفى أبوحماد المركزي،مستشفى كفر صقر المركزي، مستشفى الصالحية المركزي، مستشفى مشتول السوق المركزي، مستشفى القرين المركزي، مستشفى الحسينية المركزى مستشفى السعدين المركزي، مستشفى الزوامل المركزي، مستشفى تل راك المركزي، ومستشفى الصوفية المركزي.

 

IMG-20200622-WA0052
تطهير قسم ثانى الزقازيق والسجن العمومى والمستشفى القديم 

 

IMG-20200622-WA0053
تطهير قسم ثانى الزقازيق والسجن العمومى والمستشفى القديم 

 

IMG-20200622-WA0054
تطهير قسم ثانى الزقازيق والسجن العمومى والمستشفى القديم 

 

IMG-20200622-WA0055
تطهير قسم ثانى الزقازيق والسجن العمومى والمستشفى القديم 

IMG-20200622-WA0056

تطهير قسم ثانى الزقازيق والسجن العمومى والمستشفى القديم 

 

 


اخبار مصر

الشرقية

قسم ثانى الزقازيق

السجن العمومى

حى ثانى الزقازيق

تعقيم

كورونا تطهير قسم ثانى الزقازيق

فيروس كورونا

اخبار مصرية

اخبار عاجلة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

مياه المنوفية: الدفع بـ3 نافورى و 1500 لتر مواد مطهرة لتطهير كفر العجايزة

الإثنين، 22 يونيو 2020 03:19 م

صور.. حملات لتعقيم وتطهير المدارس والمصالح الحكومية بكفر الشيخ

الإثنين، 22 يونيو 2020 02:55 م

رؤساء المدن والمراكز بالشرقية يواصلون حملات تطهير وتعقيم المنشآت .. صور

الإثنين، 22 يونيو 2020 02:05 م

صور.. بيطرى كفر الشيخ: تحصين 90 ألف رأس من حمى الوادى المتصدع وتطهير المدارس

الإثنين، 22 يونيو 2020 12:24 م

صور.. تعقيم وتطهير منازل حالات تبين إصابتها بفيروس كورونا بشمال سيناء

الإثنين، 22 يونيو 2020 10:27 ص

تعقيم وتطهير لجان امتحانات الثانوية العامة بالشيخ زويد شمال سيناء

الإثنين، 22 يونيو 2020 09:54 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
توجيهات مهمة من السيسى خلال اجتماعه بمدبولى والمصيلحى: تحديث شامل لـ"قها" و"ادفينا" لاستعادة إنتاجهما كأصول وطنية..توفير عوامل النجاح لمصانع الإنتاج الغذائى..توزيع كمامات عالية الجودة على بطاقات التموين

توجيهات مهمة من السيسى خلال اجتماعه بمدبولى والمصيلحى: تحديث شامل لـ"قها" و"ادفينا" لاستعادة إنتاجهما كأصول وطنية..توفير عوامل النجاح لمصانع الإنتاج الغذائى..توزيع كمامات عالية الجودة على بطاقات التموين

مدبولى: بدل انتقال وشقق بمدينة بدر والعاصمة الإدارية بتيسرات فى السداد

مدبولى: بدل انتقال وشقق بمدينة بدر والعاصمة الإدارية بتيسرات فى السداد

قبائل الجبارنة:إعلان القاهرة أساس للحل السياسى..ومصر قادرة على مؤازرة الليبيين

قبائل الجبارنة:إعلان القاهرة أساس للحل السياسى..ومصر قادرة على مؤازرة الليبيين

الجريدة الرسمية تنشر قرارات تعيين المئات بالنيابة العامة وهيئة قضايا الدولة

الجريدة الرسمية تنشر قرارات تعيين المئات بالنيابة العامة وهيئة قضايا الدولة

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن أزمة تكلفة مسحات اللاعبين قبل عودة الدورى

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن أزمة تكلفة مسحات اللاعبين قبل عودة الدورى

مستشار الصحة: نتائج التجارب السريرية على عقار الطفيليات مرضية لعلاج كورونا

مستشار الصحة: نتائج التجارب السريرية على عقار الطفيليات مرضية لعلاج كورونا

بالأسماء.. قرارات جمهورية بتعيين مساعدين للنيابة الإدارية ووكلاء للنائب العام

بالأسماء.. قرارات جمهورية بتعيين مساعدين للنيابة الإدارية ووكلاء للنائب العام

اتحاد اليد يعلن إلغاء دورى المحترفين 2019 / 2020 وانطلاق موسم جديد فى أغسطس

اتحاد اليد يعلن إلغاء دورى المحترفين 2019 / 2020 وانطلاق موسم جديد فى أغسطس

خالد صلاح: نموذج الاستقواء بقوات أجنبية سقط بالعراق وسيسقط فى ليبيا

خالد صلاح: نموذج الاستقواء بقوات أجنبية سقط بالعراق وسيسقط فى ليبيا

صور .. إيجابية المسحة الثانية لطبيب رجاء الجداوى فى العزل الصحى

صور .. إيجابية المسحة الثانية لطبيب رجاء الجداوى فى العزل الصحى

باحث سودانى: سد النهضة يضاعف مخاطر الفيضانات وبلادنا مهددة

باحث سودانى: سد النهضة يضاعف مخاطر الفيضانات وبلادنا مهددة

سناء السيد متخصصة فى الحفريات تكشف رحلة الوصول لأهم نساء العالم.. فى لايف اليوم السابع

سناء السيد متخصصة فى الحفريات تكشف رحلة الوصول لأهم نساء العالم.. فى لايف اليوم السابع

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة