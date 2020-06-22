صور.. إجراءات احترازية باستاد الإسكندرية استعدادا لعودة النشاط الرياضى

الإسكندرية جاكلين منير

كثف إستاد الإسكندرية الرياضى، أعمال التطهير والتعقيم، ضمن اتخاذ الإجراءات الاحترازية والتجهيزات اللازمة فى حالة إستئناف وعودة النشاط الرياضى

وأشار استاد الإسكندرية فى بيان له اليوم ، إلى أن فريق العمل بإستاد الإسكندرية الرياضى الدولى ، قد قام بأعمال التطهير تحت إشراف دكتور محمد عبد الرازق محمد مدير عام إستاد الاسكندرية ،و تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بعمل حملة تطهير موسعة لكافة مرافق الإستاد ومراجعة كافة التدابير والإجراءات الاحترازية الموصي بها حفاظا على صحة وسلامة الجميع.

وشملت حملة التطهير جميع مرافق الاستاد "مكاتب - المركز الصحفى - غرف تغيير ملابس اللاعبين - الصالة المغطاة الكبرى والصغرى - وجميع المدرجات وجميع المرافق الملحقة "، وذلك ضمن الاجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا.

وأكد الدكتور محمد عبد الرازق مدير عام استاد الاسكندرية الرياضي الدولى، أن هذا الاجراء مجرد اجراء وقائي ولا داعي لتفسيره بأي شكل آخر فالوضع آمن في الإسكندرية واستاد الإسكندرية كعادته يرحب بزواره دوماً.

وكانت الإسكندرية قد اتخذت عدة قرارات ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الفيروس، حيث تم تنفيذ كافة تعليمات رئاسة الوزراء من تخفيض عدد العمال بديوان المحافظة والأحياء، وتطبيق الإجراءات الوقائية من التعقيم والتطهير لها، مثل غلق الشواطئ و المتنزهات وتكثيف الأحياء لحملات ضبط المخالفين لقرار الغلق، ومواصلة غلق المراكز التعليمية والحضانات وصالات الجيم ومحلات الألعاب الإلكترونية، منع الأسواق العشوائية الأسبوعية و عدم إقامة سوق الجمعة وسوق الحمام، بالإضافة إلى تكثيف الحملات بالأحياء لمنع تجمعات الأسواق اليومية.

كما تم إصدار تعليمات مشددة بالتواجد الميدانى والمتابعة اللحظية للأحياء، وتكثيف الحملات على المقاهى والكافتريات لمنع تدخين الشيشة، وتم غلق المقاهى المخالفة بالشمع الأحمر، وتوقيع عقوبة مالية فورية على مخالفين قرار الغلق تصل الى 10 آلاف جنيه، متابعة أعمال رفع القمامة ومداومة أعمال تطهير صناديق القمامة والحاويات ومراكز تجميع القمامة على مستوى الأحياء.



















