اليوم السابع
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صندوق تحيا مصر يوزع 134 طن مواد غذائية على سكان الأسمرات لمواجهة تداعيات كورونا

الإثنين، 22 يونيو 2020 10:31 م
صندوق تحيا مصر يوزع 134 طن مواد غذائية على سكان الأسمرات لمواجهة تداعيات كورونا مواد غذائية
كتب مدحت وهبة

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يطلق صندوق تحيا مصر غدا الثلاثاء، المرحلة الرابعة من مبادرة نتشارك هنعدي الأزمة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد وذلك من مدينة الأسمرات وسيتم توزيع 120 طنا من المواد الغذائية و14 طنا من الدواجن على سكان المدينة كبداية لعملية التوزيع
 
أطلق صندوق "تحيا مصر" قافلة خير محملة بالمواد الغذائية واللحوم والمطهرات، عبر "123 سيارة محملة بـ 1650 طنا"، لتوزيعها على 150 ألف أسرة، فى 22 محافظة، ضمن مبادرته "نتشارك هنعدى الأزمة"، لدعم الأسر الأولى بالرعاية وانطلقت القوافل إلى محافظات: الوادى الجديد مطروح، جنوب سيناء، البحيرة، البحر الأحمر "حلايب وشلاتين"، بنى سويف، قنا، المنيا، الاقصر، أسوان، القليوبية، الدقهلية، كفر الشيخ، الشرقية، المنوفية، الغربية، القاهرة، الجيزة، الإسكندرية ، الإسماعيلية، بورسعيد، السويس.
 
يذكر أن الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي كانت قد أحدت إن الوزارة حريصة علي التواصل المستمر مع منظمات المجتمع المدني لتحديث قواعد بيانات الأسر الأولى بالرعاية بشكل مستمر فضلا عن تدعيم وتشجيع كافة الشراكات مع كل أطراف العمل المجتمعي بما ينصب في مصلحة الأسر الأولي بالرعاية وأنه خلال الفترة الماضية تم عقد العديد من الاجتماعات التنسيقية مع صندوق تحيا مصر لإطلاق القوافل اليوم وتم الاتفاق علي استمرار التعاون مع الصندوق سواء في دعم الأسر الأولي بالرعاية خلال الفترة القادمة أو اعمار القرى المتضررة من السيول الأخيرة التي تعرضت لها البلاد.
 
 

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مواد غذائية ودواجن

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