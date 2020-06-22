صحة فلسطين: تسجيل 26 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" فى الخليل وبيت لحم

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة عن تسجيل 26 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في محافظتي الخليل وبيت لحم، ما يرفع حصيلة الإصابات منذ الصباح إلى 168 إصابة، والحصيلة الإجمالية للإصابات منذ بدء رصد الفيروس في فلسطين إلى 1196 إصابة.
وأوضحت الكيلة - في بيان، أوردته وكالة أنباء فلسطين /وفا/ اليوم الاثنين - أن الإصابات الجديدة توزعت كالتالي: 16 في مدينة الخليل، و2 في دورا، إضافة لـ8 إصابات في محافظة بيت لحم.
وأضافت أنه تم إجراء فحوصات مخبرية للقادمين اليوم من الخارج وعددهم 270 مواطنا، حيث أشارت الفحوصات المخبرية إلى أن جميع نتائجهم كانت سلبية، وقد غادروا جميعا إلى الحجر الصحي المنزلي لمدة 14 يوما.
صحة فلسطين: تسجيل 26 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" فى الخليل وبيت لحمالإثنين، 22 يونيو 2020 09:25 م
كورونا - صورة أرشيفية
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أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة عن تسجيل 26 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في محافظتي الخليل وبيت لحم، ما يرفع حصيلة الإصابات منذ الصباح إلى 168 إصابة، والحصيلة الإجمالية للإصابات منذ بدء رصد الفيروس في فلسطين إلى 1196 إصابة.
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