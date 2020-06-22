صحة الإسماعيلية: تأجيل امتحان طالبة أزهر مصابة بكورونا ولجان لـ 4 طلاب مخالطين

الإسماعيلية – السيد فلاح

أعلنت صحة الإسماعيلية خطتها لتأمين امتحانات الثانوية الأزهرية، مشيرة إلى أنه تم تأجيل امتحان طالبة أزهر مصابة بكورونا ووتم عمل لجان خاصة لـ 4 طلاب مخالطين كما أعلنت خطتها لتأمين امتحانات الثانوية الأزهرية، مشيرة إلى أن العمل بدء منذ منتصف شهر مايو 2020 بناءً على تعليمات وتوجيهات اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية لتعقيم مقار اللجان حيث قامت فرق من مديرية الشئون الصحية بتفقد 19 مقر لجنة سير الامتحانات وذلك لضمان كافة الإجراءات الوقائية لمنع انتشار العدوى بين الطلاب والقائمين على سير الامتحانات باللجان والتأكد من التهوية باللجان والتأكد من مسافات للتباعد بين الطلاب داخل اللجان بحيث تكون المسافة بين الطالب والآخر لا تقل عن مترين وكذلك التأكد من توافر غرف لعزل الحالات المشتبهه بالمعاهد لحين التعامل معها.

وأضافت مديرية الصحة بالإسماعيلية فى بيان لها، أنه تم توفير فرق طبية للعمل داخل لجان الامتحانات تتكون من طبيب وممرضة، على أن يتواجد الفريق الطبي باللجان قبل دخول الطلاب للتأكد من تطهير اللجان وكذلك المرور المستمر على اللجان والتأكد من كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية والتباعد وكذلك تقديم الخدمات الطبية اللازمة حيث تم تجهيز العيادات بكافة أدوية الطوارئ اللازمة، وتم التنسيق مع مرفق إسعاف الإسماعيلية للدفع بسيارت الإسعاف في نطاق مقار لجان سير الامتحانات ليتم الإحالة لـ7 مستشفيات للفرز بنطاق المحافظة تستقبل حالات الاشتباه، كما تم التنسيق لاستقبال الحالات المرضية الأخرى.

وتابعت مديرية الصحة، فى بيانها، إلى أنه تم وضع خطة للتعامل الآمن مع النفايات الطبية الخطرة من خلال الدفع بسيارات نقل النفايات الطبية الخطرة على اللجان لنقل النفايات ومنع تكدسها باللجان، مشيرة إلى أنه تم حصر طلبة الثانوية الأزهرية المخالطين والمصابين بفيروس كورونا المستجد لضمان اتخاذ الإجراءات الوقائية حيالهم أثناء تأدية الامتحانات، وبالحصر تبين وجود أحدى الطالبات بمستشفى صدر الإسماعيلية للعزل الصحي وقد تماثلت للشفاء وخرجت أمس الأحد، لكنها لم تستطع أن تؤدي الامتحان وتم تأجل الامتحان للدور الثاني، بينما تم حصر ٤ من مخالطي الحالات الايجابية والمقرر لهم العزل المنزلي وتم اخطار الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيلية الأزهرية لاتخاذ التدابير اللازمة.

واختتمت مديرية الصحة بالإسماعيلية، تم رفع درجة الاستعداد القصوى بالمديرية تنفيذًا لتعليمات وزيرة الصحة والسكان ومحافظ الإسماعيلية من خلال استعداد فرق الانتشار السريع وزيادة أعداد الأطباء النوبتجين بأقسام الطوارئ بمستشفيات الإحالة والفرز.