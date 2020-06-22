اليوم السابع
Ads
الإثنين، 22 يونيو 2020 11:39 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صحة الإسماعيلية: تأجيل امتحان طالبة أزهر مصابة بكورونا ولجان لـ 4 طلاب مخالطين

الإثنين، 22 يونيو 2020 11:25 ص
صحة الإسماعيلية: تأجيل امتحان طالبة أزهر مصابة بكورونا ولجان لـ 4 طلاب مخالطين امتحانات الثانوية الأزهرية - أرشيفية
الإسماعيلية – السيد فلاح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت صحة الإسماعيلية خطتها لتأمين امتحانات الثانوية الأزهرية، مشيرة إلى أنه تم تأجيل امتحان طالبة أزهر مصابة بكورونا ووتم عمل لجان خاصة لـ 4 طلاب مخالطين كما أعلنت خطتها لتأمين امتحانات الثانوية الأزهرية، مشيرة إلى أن العمل بدء منذ منتصف شهر مايو 2020  بناءً على تعليمات وتوجيهات اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية لتعقيم مقار اللجان حيث قامت فرق من مديرية الشئون الصحية بتفقد 19 مقر لجنة سير الامتحانات وذلك لضمان كافة الإجراءات الوقائية لمنع انتشار العدوى بين الطلاب والقائمين على سير الامتحانات باللجان والتأكد من التهوية  باللجان والتأكد من مسافات للتباعد بين الطلاب داخل اللجان بحيث تكون المسافة بين الطالب والآخر لا تقل عن مترين وكذلك التأكد من توافر غرف لعزل الحالات المشتبهه بالمعاهد لحين التعامل معها.

وأضافت مديرية الصحة بالإسماعيلية فى بيان لها، أنه تم توفير فرق طبية للعمل داخل لجان الامتحانات تتكون من طبيب وممرضة، على أن يتواجد الفريق الطبي باللجان قبل دخول الطلاب للتأكد من تطهير اللجان وكذلك المرور المستمر على اللجان والتأكد من كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية والتباعد وكذلك تقديم الخدمات الطبية اللازمة حيث تم تجهيز العيادات بكافة أدوية الطوارئ اللازمة، وتم التنسيق مع مرفق إسعاف الإسماعيلية للدفع بسيارت الإسعاف في نطاق مقار لجان سير الامتحانات ليتم الإحالة لـ7 مستشفيات للفرز بنطاق المحافظة تستقبل حالات الاشتباه، كما تم التنسيق لاستقبال الحالات المرضية الأخرى.

وتابعت مديرية الصحة، فى بيانها، إلى أنه تم وضع خطة للتعامل الآمن مع النفايات الطبية الخطرة من خلال الدفع بسيارات نقل النفايات الطبية الخطرة على اللجان لنقل النفايات ومنع تكدسها باللجان، مشيرة إلى أنه تم حصر طلبة الثانوية الأزهرية المخالطين والمصابين بفيروس كورونا المستجد لضمان اتخاذ الإجراءات الوقائية حيالهم أثناء تأدية الامتحانات، وبالحصر تبين وجود أحدى الطالبات بمستشفى صدر الإسماعيلية للعزل الصحي وقد تماثلت للشفاء وخرجت أمس الأحد، لكنها لم تستطع أن تؤدي الامتحان وتم تأجل الامتحان للدور الثاني، بينما تم حصر ٤ من مخالطي الحالات الايجابية والمقرر لهم العزل المنزلي وتم اخطار الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيلية الأزهرية لاتخاذ التدابير اللازمة.

واختتمت مديرية الصحة بالإسماعيلية، تم رفع درجة الاستعداد القصوى بالمديرية تنفيذًا لتعليمات وزيرة الصحة والسكان ومحافظ الإسماعيلية من خلال استعداد فرق الانتشار السريع وزيادة أعداد الأطباء النوبتجين بأقسام الطوارئ بمستشفيات الإحالة والفرز.

 

 


الاسماعيليه

اخبار الاسماعيليه

صحه الاسماعيليه

امتحانات الثانوى الازهرى

كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
انفوجراف..تعرف على أضخم موازنة فى تاريخ مصر للعام المالى 2020/2021

انفوجراف..تعرف على أضخم موازنة فى تاريخ مصر للعام المالى 2020/2021

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 22-6-2020.. وعيار 24 بــ211.22 ريال

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 22-6-2020.. وعيار 24 بــ211.22 ريال

اتحاد الكرة ردا على الزمالك: "مفيش تدريبات قبل إجراء مسحة كورونا"

اتحاد الكرة ردا على الزمالك: "مفيش تدريبات قبل إجراء مسحة كورونا"

فى احتفال أسرى.. عقد قران "بثينة" ابنة على الحجار بمنزله.. صور

فى احتفال أسرى.. عقد قران "بثينة" ابنة على الحجار بمنزله.. صور

متى يتوج ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي بعد التعادل مع إيفرتون؟

متى يتوج ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي بعد التعادل مع إيفرتون؟

"الصحة" تحذر من تناول المضادات الحيوية للأشخاص المخالطين لحالات كورونا

"الصحة" تحذر من تناول المضادات الحيوية للأشخاص المخالطين لحالات كورونا

حاكموا ابن "ماما سناء" أيضاً

حاكموا ابن "ماما سناء" أيضاً

دعم الصناعة الوطنية لمواجهة الاستيراد يبدأ من خفض تكاليف الإنتاج.. مراجعة أسعار الغاز للمصانع ضرورة ملحة لزيادة تنافسية الصادرات بالخارج..عوائد اقتصادية ضخمة مع إفساح الطريق للمنتج الوطني

دعم الصناعة الوطنية لمواجهة الاستيراد يبدأ من خفض تكاليف الإنتاج.. مراجعة أسعار الغاز للمصانع ضرورة ملحة لزيادة تنافسية الصادرات بالخارج..عوائد اقتصادية ضخمة مع إفساح الطريق للمنتج الوطني

المجلس العالمى للسياحة والسفر يصنف مصر كوجهة آمنة وصحية

المجلس العالمى للسياحة والسفر يصنف مصر كوجهة آمنة وصحية

بدء امتحان مادة الفقه للقسم الأدبى بالثانوية الأزهرية وسط إجراءات وقائية مشددة

بدء امتحان مادة الفقه للقسم الأدبى بالثانوية الأزهرية وسط إجراءات وقائية مشددة

السكة الحديد: وصول الدفعة الرابعة من الجرارات الأمريكية الجديدة خلال أيام

السكة الحديد: وصول الدفعة الرابعة من الجرارات الأمريكية الجديدة خلال أيام

73 % من قراء اليوم السابع يؤيدون تغليظ عقوبة الغش في امتحانات الثانوية

73 % من قراء اليوم السابع يؤيدون تغليظ عقوبة الغش في امتحانات الثانوية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة