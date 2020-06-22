اليوم السابع
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شركات الدواء الهندية تنتج حقن كوفيفور لعلاج الحالات الشديدة من فيروس كورونا

الإثنين، 22 يونيو 2020 07:05 م
شركات الدواء الهندية تنتج حقن كوفيفور لعلاج الحالات الشديدة من فيروس كورونا شركات الدواء الهندية تنتج حقن لعلاج فيروس كورونا
كتبت أمل علام

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كشفت موقع TheHealthsite، أن الهند تستخدم حاليا عقار ريميدسيفير لعلاج فيروس كورونا، وهو ما يعرف باسم الاستخدام المقيد في حالات الطوارئ، على مرضى فيروس كورونا في المستشفيات.

 الحق من انتاج شركة هندية

الحق من انتاج شركة هندية

وقال الموقع، منحت هيئة تنظيم الأدوية الموافقة لشركة" Hetero "، ومقرها حيدر آباد لتصنيع وبيع عقار "Remdesivir "، تحت اسم العلامة التجارية "Covifor" في الهند، كما تلقت شركة أدوية محلية أخرى Cipla موافقة لتصنيع الدواء المضاد للفيروسات لعلاج مرضى فيروس كورونا COVID-19 في البلاد.

الشركات الهندية تنتج عقار كوفيفور لعلاج فيروس كورونا
الشركات الهندية تنتج عقار كوفيفور لعلاج فيروس كورونا

وأضاف الموقع، أنه وفقًا للمسؤولين في شركة Hetero ، سيكون كوفيفور Covifor متاحًا في شكل 100 مجم (قابل للحقن).

وقال الموقع، يمكن إعطاء مريض COVID-فيروس كورونا 19 حوالي 5 إلى 6 جرعات من Covifor ، وفقًا للإرشادات الحالية للحكومة الهندية، ومع ذلك، سيتم إعطاء Covifor عن طريق الوريد في المستشفى تحت إشراف ممارس رعاية صحية.

وكانت وكالة الانباء الصينية" Xinhua "، قد أعلنت اليوم أن شركة هندية أطلقت دواء قابل للحقن لمرضفى يروس كورونا COVID-19 الشديد.

وقالت ، لقد أطلقت شركة الأدوية الهندية Cipla مسحوقًا مُجففًا، من أجل حقن 100 مجم لعلاج مرضى فيروس كورونا COVID-19 الشديدين في السوق المحلية، حسبما ذكر بيان للشركة مؤخرا.

وأضافت أن عقار ريميديسفير Remdesivir الذى انتجته شركة هنديه حاليا، هو دواء مضاد للفيروسات واسع النطاق تم تطويره من قبل شركة الأدوية الحيوية جيلياد " Gilead Science "، ومقرها الولايات المتحدة، والتي مددت ترخيصًا طوعيًا غير حصري لشركات هندية، وباكستانية، قليلة بما في ذلك Cipla لتصنيع وتسويق الدواء.

قال أومانج فوهرا، المدير الإداري والمدير التنفيذي العالمي لشركة سيبلا المحدودة، لقد استثمرنا بعمق في استكشاف جميع السبل الممكنة لإنقاذ ملايين الأرواح المتضررة من وباء فيروس كورونا COVID-19 ، ويعد هذا الإطلاق معلماً بارزًا في هذا الاتجاه، وسنواصل التعاون مع جميع أصحاب المصلحة في النظام البيئي للرعاية الصحية من أجل توفير الوصول إلى الدواء، موضحا إن هذه العلاجات الواعدة تعزز اعتقادنا بأنه لا ينبغي حرمان أي مريض من الوصول إلى العلاجات المنقذة للحياة.

وأشارت، الى انه قد أطلقت شركة هندية أخرى تدعى جلينمارك Glenmark  الأسبوع الماضي عقار" Favipiravir "، المضاد للفيروسات لعلاج مرضى فيروس كورونا COVID-19 الخفيف إلى المتوسط في السوق المحلية، موضحة أنه

ادوية لفيروس كورونا
ادوية لفيروس كورونا

ستقوم شركة سيبلا Cipla بتسويق عقار إعادة التصميم من خلال مرافقها الخاصة والمواقع الشريكة، وستزود الدواء من خلال القنوات الحكومية والسوق المفتوحة، لضمان التوزيع العادل.

حتى صباح يوم الاثنين، احتلت الهند، المرتبة الرابعة من بين جميع الدول فيما يتعلق بحالات فيروس كورونا  COVID-19 المؤكدة، بحوالى 174.387 ألف حالة، مع وجود 13.699 حالة وفاة حتى الآن.


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