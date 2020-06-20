بعد قرب ظهور لقاح كورونا بالخريف.. بريطانيا تضع قائمة بأوائل الأشخاص المستفيدين

كتبت أمل علام

كشف مات هانكوك وزير الصحة البريطاني، إنه من الضروري حماية العاملين في مجال الرعاية الصحية في الخطوط الأمامية حالما يتم توفير لقاح قوى ضد فيروس كورونا، مشيرا إلى أنه سيتم إعطاء لقاح فيروس كورونا بمجرد الانتهاء منه أولا للعاملين في هيئة الخدمات الصحية البريطانية" NHS"، والبريطانيين الذين يعانون من ظروف صحية مزمنة، ووضع قائمة بالأشخاص الذين سيحصلون على لقاح فيروس كورونا أولا.



مات هانكوك

وقال، هذا يشمل الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا، أو الذين يعانون من أمراض أخرى، مثل أمراض القلب والكلى أو الرئة والسرطان والسمنة والخرف، موضحا أن تجارب المملكة المتحدة تتقدم بشكل جيد، حيث بدأت شركة استرازينيكا AstraZeneca الصيدلانية بالفعل في إنتاج وتخزين اللقاح الذى طورته جامعة أكسفورد، هذا يعني أنه يمكن طرحه على الفور إذا ثبت أنه آمن وفعال.



العاملين الصحيين

وأضاف، إن أفضل طريقة للتغلب على فيروس كورونا هو اكتشاف لقاح، منذ البداية كنا ندعم أكثر المشاريع الواعدة، مضيفا بأن نهجنا في اللقاحات، توفير كل السبل لإتاحتها بأسرع ما يمكن، وبصرامة للتأكد من أنها آمنة قبل طرحها في الأسواق.

وقالت صحيفة The Sun البريطانية، يواجه العاملون في مجال الرعاية الصحية، والرعاية الاجتماعية، في الخط الأمامي، خطرًا متزايدًا من التعرض للإصابة بفيروس كورونا Covid-19 ، مما يؤدى إلى نقل هذه العدوى إلى المرضى المعرضين والضعفاء في بيئات الرعاية الصحية والاجتماعية، حيث سيساعد تطعيم العاملين في مجال الرعاية الصحية والرعاية الاجتماعية في الحفاظ على صمود هيئة الخدمات الصحية البريطانية في مواجهة فيروس كورونا، وتقول المصادر أن الاحتمالات هي بنسبة 50 % بأنها ستكون متاحة لموظفي الخطوط الأمامية والمرضى المعرضين للخطر بحلول الخريف.

وأضافت الصحيفة، أن الأولوية التالية للتلقيح هي أولئك الذين هم في خطر متزايد من الأمراض الخطيرة والوفاة، حيث تشير الأدلة الحالية بقوة، إلى أن خطر الإصابة بأمراض خطيرة والوفاة، يزداد مع التقدم العمر، ويزداد في الأشخاص الذين يعانون من عدد من الحالات الصحية المزمنة.