شاب تركى يحاول إلقاء نفسه من أعلى مبنى محافظة زونجولداك التركية

كتب- هاشم الفخراني

حاول الشاب التركي يدعي "سيزائي.أ"، 30 عاما إلقاء نفسه من أعلى سطح مبنى محافظة زونجلداك التركية بسبب ظروفه النفسية الصعبة ومروره بمرحلة اكتئاب، ونشرت العديد من الصحف التركية أن مدينة زونجلداك التركية قد شهدت اليوم محاولة الشاب البالغ من العمر 30 عاما نفسه حوالي الساعة الواحدة ظهرا من أعلى مقر المحافظة.

وصعد الشاب إلى أعلى المبنى وحاول إلقاء نفسه، إلا أن الشرطة التركية التي تجمعت في مكان الحادث تمكنت من إقناعه بالتراجع بعدما وعدوه بمقابلة المسؤول عن المحافظة مصطفي توتولماز، وتم اقتياد الشاب الي مركز الشرطة لأخذ أقواله.

وتعيش تركيا ظروفا اقتصادية صعبة فى ظل انهيار سعر الليرة التركية أمام الدولار فى الوقت الذى تتراجع فيه شعبية الرئيس التركى رجب طيب أردوغان وتتصاعد أصوات المعارضة لحكمه.