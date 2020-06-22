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سحب 1093 رخصة قيادة لعدم إرتداء الكمامات فى المنوفية (صور)

الإثنين، 22 يونيو 2020 11:15 ص
سحب 1093 رخصة قيادة لعدم إرتداء الكمامات فى المنوفية (صور) حملة مرورية بالمنوفية
المنوفية - محمد فتحى

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أكد العميد مصطفى إبراهيم مدير إدارة مرور المنوفية بأنه تم سحب 73 رخصة قيادة لسائقى السيارات وذلك خلال يومين من الحملات المرورية بإجمالى1093 رخصة قيادة بكافة الطرق بنطاق المحافظة.

وذلك منذ بدء تنفيذ القرارات التى اتخذتها الدولة لمواجهة الفيروس، مؤكداً على إستمرار تكثيف الحملات المرورية بمختلف الطرق للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتطبيق القانون على المخالفين حفاظاً على صحتهم وحمايتهم من الإصابة بالفيروس وذلك فى إطار توجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية بضرورة المتابعة المستمرة واليومية وإتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والإحترازية بشأن إرتداء السائقين والركاب الكمامات الطبية للحد من إنتشار فيروس كورونا تنفيذاً لقرارات مجلس الوزراء .

كما أعلن الدكتور السيد عوض مدير مديرية الطب البيطرى بالمنوفية عن تحصين 237 ألف و428 رأس من الأبقار والاغنام والجاموس ضد مرض الحمى القلاعية ومرض الوادى المتصدع منذ إنطلاق الحملة بنسبة تنفيذ 63.4 % من الأعداد المستهدفة بالحملة حتى أمس الأحد من الشهر الجارى ، وذلك ضمن أعمال الحملة القومية الأولى  للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية ومرض الوادى المتصدع على مستوى مراكز ومدن وقرى المحافظة والتى انطلقت السبت 18 إبريل الماضى ، كما شدد على ضرورة اتخاذ كافة التدابير الوقائية والإحترازية لمواجهة إنتشار فيروس كورونا .

 

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