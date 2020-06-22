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رويترز: عدد المصابين بكورونا فى أنحاء العالم يتجاوز تسعة ملايين

الإثنين، 22 يونيو 2020 06:11 م
رويترز: عدد المصابين بكورونا فى أنحاء العالم يتجاوز تسعة ملايين مصابى فيروس كورونا
رويترز

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أظهر إحصاء لرويترز، اجتياز عدد الإصابات بفيروس كورونا تسعة ملايين حالة بأنحاء العالم، اليوم الاثنين، فى وقت تواجه فيه البرازيل والهند ارتفاعا فى عدد المصابين وتشهد فيه الولايات المتحدة والصين ودول أخرى متضررة بشدة بؤرا جديدة للعدوى.
 
وكانت الصين، أعلنت عن أول إصابة فى أوائل يناير، واستغرق الأمر حتى منتصف مايو لتسجيل 4.5 مليون حالة، لكن العدوى احتاجت خمسة أسابيع فقط لتصل إلى الضعف مسجلة تسعة ملايين إصابة.
 
وتتصدر الولايات المتحدة العالم، فى عدد الإصابات بنحو 2.2 مليون حالة، أو 25 بالمئة من إجمالى كل الإصابات المسجلة.
 
ويظهر الإحصاء، انتشار المرض فى أمريكا اللاتينية بوتيرة أسرع، إذ تسجل حاليا 23 بالمئة من إجمالى الإصابات فى العالم.
 
وتسجل البرازيل ثانى أكبر عدد للإصابات بعد الولايات المتحدة، وتتجه الهند لتخطى روسيا لتصبح ثالث أكبر بلد فى عدد الإصابات.
 
ووصل عدد المتوفين بالمرض حتى الآن، 464 ألف شخص وقد تضاعف فى سبعة أسابيع.
 

كورونا

فيروس كورونا

احصائيه رويترز

امريكا

البرازيل

الصين

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