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"راميدا" تبدأ تصنيع " أنفيزيرام" المثيل لدواء "أفيجان" اليابانى لعلاج مرضى كورونا

الإثنين، 22 يونيو 2020 05:28 م
"راميدا" تبدأ تصنيع " أنفيزيرام" المثيل لدواء "أفيجان" اليابانى لعلاج مرضى كورونا شركة راميدا
كتب: هانى الحوتى

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أعلنت اليوم شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية – كود البورصة المصرية RMDA.CA – راميدا، وهي شركة رائدة في قطاع الأدوية المصري، عن بدء تصنيع عقار "أنفيزيرام" الذى يحتوى على المادة الفعالة (فافيبيرافير) والذي يحمل الاسم التجاري "أفيجان" فى اليابان، بعد حصولها على موافقة وزارة الصحة والسكان المصرية وذلك لاستخدامه في علاج المصابين بفيروس (كوفيد-19).

 

جدير بالذكر أن "أفيجان" هو عقار مضاد للفيروسات طورته شركة "توياما كيميكال" التابعة لشركة "فوجيفيلم" اليابانية و الذى يحتوى على المادة الفعالة "فافيبيرافير" والمثيل للدواء الذى يحمل الاسم التجارى "أفيجان" فى اليابان، حيث تم إعطاؤه لبعض المصابين بالفيروس خلال التجارب السريرية والذى يساعد على منع تكاثر الفيروس داخل الخلية و قد أثبتت التجارب السريرية فى دول مختلفة نجاح العقار فى السيطرة على الفيروس فى خلال 4-6 أيام من استخدامه.

ويذكر أن وزارتى التعليم العالى والبحث العلمى وزارة الصحة والسكان قاموا بإجراء التجارب السريرية لتحديد مدى فعالية مجموعة من الأدوية المستخدمة ومن بينها "فافيبيرافير" في علاج مرضى (كوفيد-19( بالإضافة إلى ذلك تم استخدام "فافيبيرافير" في العلاج التجريبي لمرضى (كوفيد-19) وأيضًا في التجارب السريرية في كل من اليابان والصين وإيطاليا وروسيا، في حين أقرت وزارة الصحة الروسية استخدام عقار "فافيبيرافير" داخل المستشفيات كأول دولة تجيز استخدامه رسميا فى علاج مرضى (كوفيد-19).

 

وأوضح الدكتور عمرو مرسي العضو المنتدب لشركة راميدا، أن الشركة تعتز بتسخير قدراتها ومواردها في سبيل خدمة المصريين خلال هذه المرحلة التاريخية التي يمر بها العالم، وأعرب مرسي عن بالغ امتنانه للجهود التي تبذلها وزارة الصحة والسكان وهيئة الدواء المصرية ووزير التعليم العالى الدكتور خالد عبد الغفار والدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، والدكتور تامر عصام رئيس هيئة الدواء المصرية  واللواء بهاء زيدان رئيس هيئة الشراء الموحد وكذلك مسئولي وزارة الخارجية المصرية والسفير المصرى باليابان أيمن كامل والدكتور هانى سليم مساعد وزير الخارجية للشئون الاسيوية وكذلك مسئولى وزارة الصحة والسكان الذين ساهموا بجهودهم في تحقيق هذا الإنجاز في وقت قياسي و تذليل كل العقبات لسرعة تسجيل و انتاج المستحضرين بمصانع مصرية. كما أعرب مرسي عن امتنانه القوي للأطباء والأطقم الطبية والسادة الصيادلة التي تتعامل مباشرة مع مرضى (كوفيد-19)، متمنيًا الشفاء لكل المصابين بالفيروس.

 

وستقوم راميدا بإنتاج عقار "فافيبيرافير" " تحت الاسم التجاري " أنفيزيرام "، على أن تخصص إنتاج العقار بالكامل للسوق المصري والتصدير الى الدول الشقيقة بعد استيفاء موافقات وزارة الصحة والسكان وهيئة الدواء المصرية.

وبالاضافة الى عقار "أنفيزيرام" المذكور أعلاه حصلت شركة راميدا على موافقة وزارة الصحة والسكان لتصنيع عقار "ريمديسيفير" الذي يُعطى للمريض عن طريق الحقن الوريدي، وهو عبارة عن دواء مضاد للفيروسات واسع المدى تم استخدامه لعلاج مرضى (كوفيد-19)، وتعتزم راميدا انتاج عقار "ريمديسيفير" فى الفترة القريبة القادمة.


راميدا

فيروس كورونا

اخبار الاقتصاد

افيجان

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