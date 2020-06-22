رئيس وزراء كندا: لن نتسرع فى إعادة فتح الحدود خوفا من موجة ثانية لكورونا

كتبت رباب فتحى

أكد رئيس الوزراء الكندى جاستين ترودو أن كندا لن تتحرك بسرعة لإعادة فتح حدودها خوفا من موجة ثانية من فيروس كورونا ، وسط ضغوط متزايدة من صناعة الطيران للقيام بذلك، وفقا لصحيفة "الإندبندنت" البريطانية، وقال ترودو في مؤتمر صحفي يومي: "أتفهم أن هناك الكثير من شركات السياحة وشركات الطيران التي ترغب في أن نتمكن مرة أخرى من الترحيب بالسياح.. لكن هؤلاء الناس بحاجة إلى أن يفهموا أنه إذا اتخذنا خطوات سريعة للغاية ، إذا لم نكن متأكدين مما نقوم به في كل مرحلة ، فإننا نخاطر بموجة ثانية ... واضطرارنا إلى إغلاق اقتصادنا مرة أخرى."

ومددت كندا والولايات المتحدة الأسبوع الماضي حظر السفر غير الضروري حتى أواخر يوليو ، بعد أن فرضت قيودًا في مارس.

وقال ترودو:"أتفهم مدى صعوبة هذا الأمر ومدى إحباطه بالنسبة لبعض الناس ولكن سنكون حذرين للغاية بشأن متى وكيف نبدأ إعادة فتح الحدود الدولية."

وقال رئيس الوزراء إن جائحة كورونا منحت فرصا لإعادة تشكيل مستقبل بلاده، رغم التحديات التي تفرضها.

وأضاف: "إذا كان هذا الوباء يمثل تحديا غير مسبوق لبلدنا، فقد كانت أيضا فرصة مهمة لمعرفة ما يهم حقا في مجتمعاتنا، وإجراء محادثات ذات مغزى حول كيفية العناية بمن حولنا، وربما قبل كل شيء، التفكير في نوع المستقبل الذي نريد أن نبنيه".